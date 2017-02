Esther Kaper (ChristenUnie) zet Kortenhoefse basisschool De Regenboog in het zonnetje

KORTENHOEF - Esther Kaper, kandidaat-Kamerlid voor de ChristenUnie, reikte woensdagochtend de oorkonde ‘Dit is een bijzondere school’ uit aan directeur Annemieke van Weeghel van basisschool De Regenboog in Kortenhoef. Kaper: “Bijna dertig jaar geleden stapte ik zelf voor het eerst deze school binnen en inmiddels zit mijn zoontje op dezelfde stoeltjes. Een bewuste keuze. Met dit gebaar vraag ik aandacht en ruimte voor het bijzonder onderwijs.’’

De afgelopen tijd nam de kritiek op het bijzonder onderwijs toe, bijvoorbeeld in de discussie over integratie. Daarmee werden vierduizend scholen in een hoek gedrukt. Deze scholen, twee derde van de basisscholen is bijzonder onderwijs, moeten we juist koesteren, vindt Kaper: “Op De Regenboog staan tijdloze christelijke waarden centraal. Het is een open school waar kinderen met een zowel gelovige als niet gelovige achtergrond welkom zijn en zich thuis voelen. Leerkrachten én ouders kiezen voor deze identiteit.”

Voor directeur Annemieke van Weeghel is wederzijds vertrouwen essentieel. “Iedereen moet zich geborgen voelen. We hebben respect voor elkaars kwaliteiten en opvattingen. Het is fijn dat we dat vertrouwen ook van ouders krijgen.” Kaper beaamt dit: “Ouders moeten in heel Nederland kunnen kiezen voor scholen met een sterke identiteit, zoals christelijke scholen.”

Sinds 1917, dit jaar precies 100 jaar geleden, worden openbare en bijzondere scholen gelijk bekostigd door de overheid. Kaper: “Dit heeft ervoor gezorgd dat alle kinderen naar een school kunnen die past bij de levensovertuiging en onderwijsvisie van de ouders. De leerkrachten zetten zich dagelijks met bezieling in om onze kinderen een goede toekomst te geven. Scholen waar identiteit, geloof, respect en verbinding centraal staan. Die vrijheid vieren we en willen we behouden.”

De ChristenUnie wil dat 2017 hét jaar wordt van de vrijheid van onderwijs en stelt momenteel een e-book samen met verhalen van bijzondere scholen. Scholen kunnen zich aanmelden via www.mijnschoolisbijzonder.nl .

Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 09 februari 2017