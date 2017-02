GroenLinks wil lastenverschuiving van €27 mrd voor milieu en banen

HILVERSUM - GroenLinks wil een ingrijpende belastinghervorming tot kern van een nieuw regeerakkoord maken. Daarmee moet in totaal €27 mrd aan lasten worden verschoven door hogere milieuheffingen en lagere werkgeverspremies.



'Dingen die we niet willen, maken we duurder en wat we wel willen, banen, maken we goedkoper', zegt lijsttrekker Jesse Klaver. Hij lanceert het plan 'voor de grootste belastingherziening ooit' woensdagavond tijdens een massabijeenkomst in de Oosterpoort in Groningen.

Lijsttrekker Jesse Klaver lanceert plan 'voor de grootste

belastingherziening ooit'.

Beginnen bij belastingstelsel

'Wij gaan Nederland veranderen. En als je dat wilt

doen, moet je beginnen bij het belastingstelsel, het saaiste, meest

ondoordringbare, sufste onderwerp wat je kunt bedenken', zegt Klaver in een

toelichting. 'Maar het is niet suf en saai. Het is het begin van de verandering

van Nederland. Het is onze stevige inzet. Belastingherziening moet de kern worden

van een nieuw regeerakkoord', aldus de leider van GroenLinks.

'Hiermee moeten we onze economie kantelen. Het

moet groener, eerlijker en simpeler'. Klaver geeft nog geen gedetailleerde

toelichting op de bedragen, in afwachting van de doorrekening door het Centraal

Planbureau. Maar het gaat in ieder geval voor €20 mrd om verlaging van

werkgeverspremies.

Dat gaat volgens Klaver veel banen opleveren,vooral aan de onderkant van de arbeidsmarkt. En daar is het nodig ook, stelthij. 'Uiteindelijk komt populisme niet voort uit culturele verschillen maar uitsociaaleconomische verschillen. De voordelen van globalisering zijn oneerlijkverdeeld. Deze grote stelselwijziging kan ervoor zorgen dat iedereen daarvan ingelijke mate gaat profiteren.'

Behalve uit vergroening van het stelsel door extra

heffingen op de uitstoot van CO2 en het verbruik van gas, wil GroenLinks ook

geld voor de onderkant van de arbeidsmarkt halen uit het hoger belasten van

vermogens. 'We vinden het vreemd dat je op inkomen uit vermogen minder

belasting betaalt dan op inkomen uit werken, dus dat trekken we gelijk', zegt

Klaver. 'Slapend rijk worden zit er niet meer in.'

Klaver 'leider op links'

Klaver is op dit moment de 'leider op links' in de

peilingen, met 14 tot 16 zetels in de Peilingwijzer, waarmee hij ook D66 en het

CDA uitdaagt om de derde plaats in de verkiezingen van 15 maart. Klaver mikt

wel op samenwerking op links om zijn visie te realiseren, maar het plan is niet

met PvdA en SP afgestemd.

GroenLinks wil ook de vennootschapsbelasting

verhogen maar Klaver wil in afwachting van de CPB-doorrekening nog niet zeggen

hoe dat wordt vormgegeven. Ook wil de partij met een gedifferentieerde

kilometerheffing, afschaffing van milieuonvriendelijke vrijstellingen, een

heffing op verpakkingen, verhoging van de verzekerings- en bankbelasting en

aanpak van belastingontwijking, zowel bij internationale bedrijven als bij

dga's in box 2, de benodigde €27 mrd bijeenkrijgen.

Belasting op arbeid

Verlaging van de belasting op arbeid gaat vooral

in de vorm van een premievrijstelling tot 80% van het minimumloon, wat voor

werknemers tot een loon van dubbel modaal €?20 mrd scheelt. De premiegrens moet

vervallen, vindt GroenLinks, waardoor de heffing progressief wordt. 'Nu wordt

over hoge lonen 7,5% aan premies ingehouden en bij lage 20%. Dat draaien we

om', aldus Klaver. 'Daardoor wordt het extreem voordelig om mensen aan de

onderkant van de arbeidsmarkt in dienst te nemen.'

De rest van de opbrengst van de vergroening van

het belastingstelsel gaat naar een drastische verlaging van de nominale

zorgpremies voor iedereen, tot ongeveer €?500 op jaarbasis. Daardoor vervalt

ook de zorgtoeslag. 'Je kunt stoppen met het rondpompen van geld', zegt Klaver.

GroenLinks wil ook af van het eigen risico.

Progressieve verdeling van lasten

De rest van de verlaging van de eigen bijdragen

aan de zorg wordt dan betaald uit de belastingen. Dat leidt tot een

progressieve verdeling van de lasten van de zorg, legt Klaver uit. De prikkel

die uitgaat van de huidige financiering vindt Klaver toch al een papieren

tijger. 'Die leidt niet tot efficiëntere zorg maar tot zorgvermijding.'

Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 08 februari 2017