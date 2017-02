Failliete moeder van Perry Sport laat schuld na van €166 mln

HILVERSUM - Het faillissement van winkelketens Perry Sport en Aktiesport draait uit op een grote strop voor de bijna 1100 schuldeisers. Zij hebben gezamenlijk vorderingen gediend van €166 mln, maar een uitkering zit er voor de meeste partijen niet in. Alleen uitkeringsinstelling UWV en de belastingdienst worden voor een deel schadeloos gesteld.

Dit valt op te maken uit het

jongste faillissementsverslag van de curatoren van Unlimited Sport Group

(USG), de moedermaatschappij van de beide winkelformules die een jaar

geleden op de fles ging. De liquidatie van het oude concern, dat een

doorstart heeft gemaakt onder een nieuwe Britse eigenaar, levert zo

weinig op dat zelfs de belastingdienst, met een preferente vordering van

bijna €20 mln, er waarschijnlijk geld bij inschiet.















Banken krijgen uitkering dankzij pandrechten

Met de nu bekende opbrengsten

uit het faillissement kunnen alleen de boedelschulden (kosten gemaakt in

de periode van het bankroet) en een deel van de preferente schulden

worden voldaan, schrijven de curatoren in hun verslag. Alle gewone,

zogeheten concurrente schuldeisers vissen achter het net.

Wel kunnen de banken, die over pandrechten beschikken, op een uitkering rekenen. De verkoopopbrengst

van de failliete onderdelen van USG, waaronder het sport- en

outdoormerk Tenson, gaat grotendeels naar de vier betrokken financiers,

te weten ING, Rabobank, Deutsche Bank en Bank of America Merrill Lynch.

Zij hebben in totaal ongeveer €35 mln te verdelen.

Ruzie over opbrengst winkelvoorraden

Curatoren en banken ruziën nog met elkaar over de verdeling van ruim €7 mln die is verkregen uit de

verkoop van winkelvoorraden aan het Britse JD Sport Fashion. Deze partij

tekende in maart 2016 voor de doorstart. Het oude concern had die

voorraden gekocht op basis van een voorwaardelijk eigendomsrecht en daarna verpand aan de banken. In de ogen van de banken is het eigendomsrecht op de spullen toen onvoorwaardelijk geworden en hebben zij dus recht op de opbrengst.

Naar de rechter voor €7 mln?

Maar de curatoren betwisten dit met verwijzing naar een arrest van de Hoge Raad. Zij vinden dat het geld

aan de boedel toekomt ter verdeling onder de overige schuldeisers. 'Het

gaat om een serieus bedrag. Er staat veel op het spel', zegt curator

Job van Hooff desgevraagd die samen met Toni van Hees optreedt als curator van het vroegere USG-concern. Dit duo, beide als advocaat verbonden aan kantoor Stibbe, probeert nu via onderhandelingen met de banken een uitweg te vinden. Lukt dat niet, dan zal uiteindelijk een gang naar de rechtbank volgen. 'Het laatste woord is aan de rechter', stelt Van Hooff.

Meegesleurd met V&D en Scapino

Curatoren lagen vorig jaar ook

al overhoop met de banken over de winkelmarge van verkochte artikelen in

de fase van het faillissement. De financiers meenden recht te hebben op een deel van die marge, maar bonden in, een dag voordat hierover een kort geding zou dienen.

USG werd in februari vorig jaar meegesleurd in de ondergang van de winkelbedrijven V&D en Scapino waar de sportketens ruimte in gebruik hadden voor shop-in-shops.

Ten tijde van het faillissement telde de sportwinkelgroep 350

vestigingen met 2100 medewerkers en een omzet van €250 mln in 2014.

JD Sports heeft goedlopende winkels overgenomen

De curatoren realiseerden kort

na het bankroet een doorstart door Perry Sport en Aktiesport te verkopen

aan branchegenoot JD Sports. Deze Britse onderneming was bereid alle goed tot redelijk lopende winkels over te nemen. De curatoren spreken in hun verslag van een kapitaalkrachtige partij die geen financiering van derden nodig had en daarom snel kon schakelen. JD Sports betaalde €5,5 mln voor merknamen en goodwill, en €21 mln voor de voorraden. Daarnaast legde Nedvest Capital €6,1 mln op tafel voor het sportmerk Tenson.