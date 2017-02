Pas ook in maart! Doe mee aan ’30 dagen zonder alcohol’. Het werkt.

BUSSUM - Voor de zesde keer organiseert GGD Gooi en Vechtstreek de succesvolle actie ‘30 dagen zonder alcohol’. Dit jaar in aansluiting op de landelijke actie IkPas: van 1 tot en met 30 maart. Ga ook de uitdaging aan! Doorbreek gewoontegedrag en laat een maand lang alcoholische dranken staan. Het werkt. Dat blijkt uit het onderzoek dat gehouden is onder deelnemers aan de actie van vorig jaar. Meedoen en aanmelden kan via IkPas.nl

Voor veel mensen is het drinken van alcohol een dagelijkse gewoonte: Een glas wijn bij het eten, een biertje na het sporten. Onderzoek toont aan: door ’30 dagen zonder alcohol’ doorbreek je gewoontegedrag. Ook geven deelnemers het goede voorbeeld aan de jeugd en gaan zij fris de lente in. De actie wordt sinds vorig jaar niet alleen in de regio Gooi en Vechtstreek uitgezet, maar in het hele land onder de noemer IkPas.

In maart 2016 deden een paar honderd mensen uit de regio Gooi en Vechtstreek mee aan de regionale actie. In heel Nederland waren er meer dan 7000 deelnemers voor IkPas. En met succes! De actie leverde de volgende resultaten op:

- De luchtige aanpak stimuleert veel mensen om mee te doen: man, vrouw, jong, oud, gelegenheidsdrinkers, gewoontedrinkers en zware drinkers;

- De meeste deelnemers voelen zich door de actie fitter en slapen beter;

- Bijna iedereen lukt het om een maand alcoholvrij te zijn;

- Na afloop zeggen deelnemers makkelijker ‘nee’ tegen alcohol.

De GGD sluit dit jaar aan bij de landelijke actie IkPas. Iedereen die woont of werkt in de regio kan zich via IkPas.nl aanmelden. Op basis van de postcode wordt men ingedeeld in de juiste regio. Deelnemers uit Gooi en Vechtstreek ontvangen een startpakket en tijdens de actiemaand doorlopend tips en adviezen om de uitdaging vol te houden. Meer informatie over de actie is te vinden opwww.30dagenzonderalcohol.nu

Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 07 februari 2017