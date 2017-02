Kijkdag 6 loftwoningen Bensdorp

BUSSUM - De lofts van Bensdorp zijn vandaag in de verkoop gegaan! Waar vroeger de bekende Bros chocolade werd gemaakt, zal Bouwbedrijf Noordersluis zes loftwoningen realiseren. Om toekomstige bewoners een beeld te geven van de ruimte die de lofts bieden, wordt er op 16 februari aanstaande een kijkdag georganiseerd.

“Pas als je in de oude fabriek bent geweest, voel je de enorme ruimte die de lofts bieden en proef je het karakter van het pand.” Aldus Ewoud Rehe, directeur Nienaber Makelaars. “Je kunt zoveel met de lofts. Op de eerste verdieping heb je veel hoogte in de loft en zijn de oude pilaren nog zichtbaar. Tijdens de kijkdag kan de bezoeker door de enorme ruimtes lopen en om het idee van ruimte te versterken, hebben we de buitenmuren van de lofts op de grond getekend.”

Op de projectwebsite kunt u alle 6 de lofts bekijken en meer informatie per loft

vinden. De lofts worden verkocht op basis van bieden-vanaf prijzen die beginnen vanaf € 540.000,- v.o.n. De vanaf prijzen variëren per grootte van de loft. In de brochure staat een indeling van elke loft, echter deze is volledig vrij aan te passen om uw eigen droomloft te realiseren. Inschrijving op een loft is mogelijk tot en met vrijdag 17 maart 2017.

Wie graag aan een rondleiding wil deelnemen, kan zich inschrijven via de website www.bensdorpbussum.nl . Zowel de makelaar als het bouwbedrijf zijn aanwezig om alle vragen te beantwoorden. Tevens is de gedrukte brochure en het inschrijfbiljet af te halen. Uiteraard onder het genot van een warme chocolademelk en een brosje!

Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 07 februari 2017