Geen treinen door een aanrijding door een verward persoon

BUSSUM - Een autistische jongen vertelde tegen mij dat hij vandaag de bus 109 vanuit Laren naar huis wilde gaan. Onderweg op de Ceintuurbaan zag hij paar ambulances met loeiende sirenes voorbij rijden. Hij moest op Bussum Zuid overstappen van bus naar trein. De trein van 15:50 u had hij net gemist.

Achteraf gezien was het maar goed ook. Met die trein was er toevallig een aanrijding met de persoon gebeurd tussen station Bussum Zuid en Naarden-Bussum. Als hij in die trein had gezeten was het maar de vraag wanneer hij eruit kon komen? Ik zag de trein stil staan en veel ambulances. Gelukkig kon die autistische jongen met zijn begeleidster mee, die was bij toeval ook hier in de buurt.#BSMZNDB

Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 06 februari 2017