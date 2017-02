A2 melk geen effect voor mensen met autisme

WEESP - Een tijdje geleden adviseert mijn moeder door wetenschap artikel in

De Gooi-en Eemlander dat ik beter A2 melk moet drinken. Ze zeiden dat het goed kan zijn voor mensen met autisme omdat er ander moleculen in zou zitten. Ik heb gemiddeld een halfjaar deze melk gedronken maar of ik nou autisme heb of niet, het geeft bij mij helemaal geen effect voor dat ik minder autistisch zal worden, in tegendeel zelfs. Het lijkt mij ook overbodig en vooral overdreven. Hoe kan je wetenschappelijk bepalen dat A2 melk goed kan zijn voor mensen met autisme? Qua voeding ligt het ook niet aan.