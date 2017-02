Meest gebruikte laatste woorden voor fatale crash

04 februari 2017

fatele crash 1 (Foto: Garum Saipan) 1 / 2

HILVERSUM - Elke dag zorgt het verkeer voor slachtoffers. Het is zelfs zo alarmerend dat er wel meer dan 1200 gewonden, per dag, in het verkeer vallen in de Verenigde Staten. Veel van deze slachtoffers worden veroorzaakt door afgeleide bestuurders. Vooral het appen tijdens het rijden is een grote boosdoener geworden. Appen zijn tekstberichten die worden verstuurd via een gsm of smartphone. Ten allen tijde worden deze populaire apparaten gebruikt en helaas ook zeer dikwijls in het verkeer.