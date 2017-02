Weerbaarheidstraining voor kinderen uit groep 8

BUSSUM - Wil je dat jouw kind met meer zelfvertrouwen naar de brugklas gaat?

In maart start weer een nieuwe groep met Brug-KRAGT training! Deze training is speciaal voor kinderen uit groep 8, ter voorbereiding op de overstap naar de middelbare school. Tijdens de training leer je o.a. hoe je kunt omgaan met alle veranderingen waar je mee te maken krijgt op je nieuwe school. Je leert hoe je nieuwe vrienden maakt, hoe je je huiswerk goed kunt plannen en hoe je omgaat met toetsstress en groepsdruk. Ook leer je hoe je faalangst kunt omzetten in zelfvertrouwen. De training vergroot weerbaarheid, zelfvertrouwen en sociale vaardigheid. De kosten voor deze training bedragen € 155,- (voor 5 lessen). Maximaal 6 kinderen per groep. www.kindengezincoach.nl

Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 03 februari 2017