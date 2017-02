Villa Heideheuvel wordt leslocatie MBO College Hilversum

Villa Heideheuvel (Foto: MBO College Hilversum) 1 / 1

HILVERSUM - Per 1 februari 2017 start MBO College Hilversum met het geven van lessen in Villa Heideheuvel op het Media Park. Vorige week gaf Jeroen Ankersmit, directeur van het college, namens de organisatie zijn akkoord op de huurovereenkomst. De Media Academie die ook in het pand is gevestigd, is met ingang van 1 januari 2017 gestopt met alle opleidingsactiviteiten.