Wat is normaal met een McDonalds in de buurt?

HILVERSUM - Met de goedkeuring van BW zet de belangengroep VreelandseWEGMAC nog een tandje bij om de gemeenteraadsleden duidelijk te maken dat er GEEN MAC OP DEZE PLEK hoort. De actie is brieven sturen. Stuurt u er ook één?

Burgemeester en wethouders zien nog steeds geen bezwaar tegen het verlenen van de omgevingsvergunning voor de McDonald’s aan de Vreelandseweg. Dat is best vreemd voor een college dat van de daken schreeuwt dat zij vóór sterke buurten zijn. Onze buurt rond de door het college gewenste McDonald’s heeft met 223 zienswijzen, meer dan 300 handtekeningen en 800 petitie- ondertekeningen toch best laten zien wat zij er van vindt. Het zwartboek ‘Geen Mac op deze plek.’ loog er ook niet om. Zei burgemeester Broertjes niet (22 dec 2016 Hilversums Nieuws): ‘Op naar een leefbaar Hilversum 2.0’. ‘We moeten ons veel empathischer opstellen. Dichterbij de mensen’, ‘De agenda van de buurt moet vanaf volgend jaar leidend worden’? Wij merken het niet.In de zienswijzenota valt te lezen dat er een paar punten in de omgevingsvergunning worden aangepast en verder vindt het college het wel goed. Alle zeer reële bezwaren worden van de hand gewezen als niet relevant of als niet normaal. Zwerfafval is niet normaal, dus dat telt niet zegt de gemeente. Maar wat is normaal als uit diverse (recente) krantenartikelen blijkt dat zwerfafval rond een McDonald’s wel normaal is? Net als geluidsoverlast ( door verschillende factoren, niet alleen de installaties van McDonald’s), stankoverlast en verkeersoverlast. De omwonenden moeten die overlast straks dus ook maar normaal vinden. Grappig genoeg voert de gemeente net een campagne tegen zwerfafval, één van de grote bezwaren van de Belangengroep VreelandseWegMac: aan het begin van Kerkelanden staan borden ‘Samen voor een schoon Hilversum zwerfafvalvrij’.De Belangengroep in eerste instantie, maar vooral al die bewoners achter deze zienswijzen en handtekeningen, zijn zeer teleurgesteld in de Hilversumse politieke bestuurders. Zij zien voor zichzelf geen leefbaar Hilversum2.0 met een McDonald’s om de hoek. Integendeel. De geloofwaardigheid van de politieke bestuurders is er wel vanaf. Sterke buurten: ja, als het de gemeente zo uitkomt.De Belangengroep heeft nu haar hoop gevestigd op de raadsleden. Die nemen het uiteindelijke besluit. Op 8 februari zal onder andere de Belangengroep haar standpunten uiteen zetten bij de Commissie Ruimte van de gemeenteraad. U bent van harte uitgenodigd om op de tribune plaats te nemen! En op 8 maart gaan de gemeenteraadsleden stemmen.Om duidelijk te maken aan de raadsleden dat hun stem er toe doet, dat zij kunnen laten zien hun achterban wel serieus te nemen en dat zij wel luisteren naar de burger, roept de Belangengroep Hilversummers op een brief met bezwaren te sturen naar de partij van hun keuze en met het verzoek tegen de vergunning te stemmen: geen Mac op deze plek. Adresseer deze aan de fractieleden van (uw keuze)…….. p/a Raadhuis Hilversum, Postbus 9900, 1201GM Hilversum.Pak de pen en schrijf die brief. Laat weten wat je er van vindt dat de politiek onze belangen naast zich neerlegt. Nu!