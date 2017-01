Met een goed en ontspannen gevoel de deur uit gaan... Nanny Home regio Gooi en Vechtstreek zorgt voor kinderopvang aan huis!

WEESP - Is het voor u ook belangrijk met een gerust hart de kinderen thuis te laten en relaxed naar uw werk te gaan? Wetende dat de kinderen in hun eigen omgeving liefdevol en professioneel opgevangen worden.

Stelt u zich eens voor dat uw kinderen na school lekker naar huis kunnen,

met vriendjes kunnen afspreken en naar clubjes kunnen.



En dat is niet alles... kunt u zich ook nog voorstellen dat u rustig van uw

werk naar huis rijdt, zonder haast, wetende dat het huishouden deels gedaan is

en het eten klaar staat?







Een door Nanny-home geselecteerde en begeleide nanny maakt dit mogelijk!

U betaalt alleen de daadwerkelijk afgenomen uren, bent dus in veel gevallen nog

voordeliger uit dan bij reguliere kinderopvang. Daarbij hebt u wel, net als bij

reguliere opvang, recht op kinderopvang toeslag!



Nanny Home Nederland verzorgt kinderopvang aan huis en is een landelijk

geregistreerd bemiddelingsbureau tussen nanny`s en ouders. Wij zijn een jong en

enthousiast bedrijf dat nanny`s werft, selecteert en begeleidt.

Nanny Home Nederland heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. De

kwaliteit van onze kinderopvang hangt af van de nanny`s en daarom hanteren wij

een strenge selectieprocedure voor de nanny`s. Ook de begeleiding vanuit Nanny

Home Nederland is van belang om de kwaliteit van de opvang hoog te

houden. Wij ondersteunen het gezin en de nanny bij de opvang van de kinderen en

op pedagogisch gebied. Wij steken veel tijd in onze begeleiding, we geloven

erin dat “alles wat je aandacht geeft, groeit”, net zoals kinderen.

Wilt u vrijblijvend meer informatie over de mogelijkheden

voor uw gezin?

Dat kan! Ga naar onze website www.nanny-home.nl of neem telefonisch contact met ons op.

Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 31 januari 2017