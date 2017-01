'Europa kan zomaar de nieuwe locomotief van de wereldeconomie worden'

HILVERSUM - Calexit. Een vertrek van Californië uit de VS. Dat is volgens Joachim Fels momenteel het modewoord in The Golden State. De Duitser is economisch adviseur van vermogensbeheerder Pimco in Newport Beach en ziet de afkeer van de kersverse Amerikaanse president Trump in de aan Mexico grenzende staat met eigen ogen. ‘Er is een beweging ontstaan die handtekeningen aan het verzamelen is’, vertelt de Duitser. Met 600.000 handtekeningen kan een referendum worden gehouden. Maar dan nog is een VS zonder Californië volgens Fels onmogelijk. 'Alle andere staten moeten akkoord gaan, en de Amerikaanse regering ook. Gaat niet gebeuren.'

Fels maakt deze week een rondelangs vijf Noord-Europese landen in vier dagen. Maandag was hij inAmsterdam om met klanten en pers te praten. En net als in Californië isook hier Trump en zijn hang naar nationalisme en protectionisme hetonderwerp van zijn gesprekken. 'Trump can make Europe great again.'

De president geeft globalisering de schuld van Amerikaanse banen die verdwenen zijn. Is dat terecht?

'Het gros van de productiebanen

die verloren zijn gegaan zijn verdwenen door technologische

ontwikkelingen. Zelfs met gesloten grenzen waren die banen verdwenen.'

De Dow Jones index ging

vorige week voor het eerst door de 20.000 punten en andere Amerikaanse

graadmeters staan op recordhoogten, aandelenbeleggers zijn optimistisch.

Hoe verklaart u dat?

'Veel van dat sentiment is

gebaseerd op hoop. De markt onderschat de risico’s. De consequenties van

een handelsoorlog bijvoorbeeld. En belastingverlaging of meer

overheidsuitgaven, die goed zouden zijn voor de economie, moet via het

Congres. Dat kan wel eens lang gaan duren. Dat kan beleggers teleur gaan

stellen.'

De laatste zes

Republikeinse presidenten hebben tijdens hun termijn ten minste een

economische recessie gehad. Wordt Trump nummer zeven?

'Als je alleen naar die

statistiek kijkt zou je zeggen "ja". Maar de economie staat er nu goed

voor. Er zijn twee manieren om die recessie te krijgen: een

handelsoorlog of oververhitting. Als de overheidsuitgaven later in zijn

termijn omhoog gaan bij volledige werkgelegenheid kan dat gebeuren. Dan

moet de centrale bank agressief de rente gaan verhogen en dat kan tot

een recessie leiden.'

Gaan we met Trump als president een tijd van hogere groei en hogere rentes tegemoet?

'Ik denk het niet. Fundamenteel

verandert er niet veel. De rente is laag omdat er veel wordt gespaard en

minder wordt geïnvesteerd. Bijvoorbeeld door demografie, ouderen mensen

sparen meer. Daar kan Trump niets aan doen. Of door gestegen

ongelijkheid, als er meer geld gaat naar mensen die al veel hebben gaan

ze dat sparen. Het beleid van Trump zal die ongelijkheid eerder doen

toenemen.'

Welke gevolgen hebben de strengere immigratieregels voor de Amerikaanse economie?

'Dat zal de schaarste op de

arbeidsmarkt vergroten, en de druk op de lonen verhogen. Vooral in de

technologiesector. Vandaar ook dat Google en Facebook zich negatief

hebben uitgelaten over dit beleid. Zij hebben mensen uit die landen in

dienst.'

Kan Europa op een of andere manier profiteren van dit nieuwe Amerikaanse beleid van nationalisme?







‘Het Amerikaanse protectionisme kan er toe leiden dat Europese landen beleid gaan maken dat de binnenlandse vraag stimuleert’





'Er zijn nog geen importtarieven

opgelegd dus kunnen Europese bedrijven profiteren van de euro die ten

opzichte van de dollar is gedaald. Bovendien kan het Amerikaanse

protectionisme er toe leiden dat Europese landen beleid gaan maken dat

de binnenlandse vraag stimuleert. Ter compensatie van minder export.

Door belastingen te verlagen bijvoorbeeld of meer in infrastructuur te

investeren. Er is een goeie kans dat Trump "can make Europe great

again".'

Ook in dit verkiezingsjaar?

'Zeker. De dreiging van het

populisme in Europa zal voor meer overheidsuitgaven zorgen. Om geld te

geven aan de mensen die zich buitengesloten voelen. Dat kan de economie

een impuls geven. Het beste antwoord op populisme is populisme.'

En als de populistische partijen in Nederland, Frankrijk, Duitsland en Italië winnen?

'Dat verwacht ik niet, maar dan heeft Europa hele andere zorgen dan Trump.'

Namelijk?

'Als er dan een nieuwe crisis

uitbreekt staat het voortbestaan van de eurozone op het spel.

Populistische partijen zijn minder snel geneigd om een noodfonds op te

tuigen voor een ander land.'

Daar wordt rekening mee gehouden?

'Ik acht de kans dat een land de

eurozone de komende vijf jaar zal verlaten op 20%. Als dat een kleiner

land als Finland is hoeft dat geen probleem te zijn. Maar in het geval

van Italië wel. Dan verwacht ik geen soepele en ordentelijke exit. In

het verleden vond ik dat het glas voor de eurozone halfvol was, nu is

het eerder halfleeg. Door de politieke onzekerheid.'

De VS is al heel lang de locomotief van de wereldeconomie. Kan Europa wel zonder?

'Ja hoor. Europa is een grote

economie. Als de consumentenuitgaven omhoog gaan zal dat voor meer groei

zorgen. Er is geen reden om afhankelijk te zijn van de VS. Europa heeft

de laatste jaren veel bezuinigd maar ik denk dat dat zal veranderen. En

dan kan Europa zo maar de nieuwe locomotief worden.'