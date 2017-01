'Dropbox naar de $ 1 mrd inkomsten op jaarbasis'

HILVERSUM - Dropbox, de Amerikaanse clouddienst voor opslag en het delen van vooral heel grote documenten zoals films en muziek, verwacht $?1 mrd aan inkomsten op jaarbasis te realiseren. Dat heeft het in San Francisco gevestigde softwarebedrijf maandag op een evenement bekendgemaakt. Dropbox heeft nieuwe producten voor het bedrijfsleven ontwikkeld die die inkomsten gaan waarmaken, zei ceo Drew Houston.

Houston zei niets over een

eventuele beursgang van zijn bedrijf. Hier wordt al een tijd over

gespeculeerd. Op papier zou het bedrijf $?10 mrd waard zijn, gebaseerd

op de laatste financieringsronde. Door toenemende concurrentie zou die

waarde volgens enkele investeerders ook wel eens gehalveerd kunnen zijn.

Real time

Dropbox lanceerde Smart Sync en

Paper als nieuwe producten. Beide zijn erop gericht dat teams real time

kunnen samenwerken in één document. Iedereen kan zien wie er in het

document actief is en wat er wordt aangepast. Daar kan ook onmiddellijk

op worden gereageerd.

Dropbox meent dat bedrijven hun hele fileserver in de 'cloud' moeten zetten, waardoor er nooit meer gebrek aan ruimte voor nieuwe data is en waardoor alle betrokkenen overal ter wereld altijd bij

de bestanden kunnen op alle soorten computers. 'Mensen zijn 60% van hun

tijd kwijt aan het organiseren van hun werk, daar willen we een serieus

deel vanaf halen', zei Houston.

Zuidas

De clouddienst opende vorig jaar een kantoor op de Zuidas, om Nederlandse bedrijven warm te maken voor betalende diensten. Dropbox telt sinds zijn oprichting, tien jaar geleden, circa 500 miljoen internetgebruikers waarvan de meesten enkel gebruik maken van de gratis diensten. Er zijn nu 200.000 bedrijven die

met Dropbox werken en die voor de omzet zorgen. Sinds begin vorig jaar

draait Dropbox op die omzet en heeft het geen nieuw geld van

investeerders nodig