Bedrijfsleven VS massaal in verzet tegen Trumps maatregelen

HILVERSUM - Grote Amerikaanse bedrijven, waaronder Goldman Sachs en Ford, verzetten zich tegen de immigratiemaatregelen van president Trump. 'Dit is niet een beleid dat we ondersteunen', aldus voorzitter Lloyd Blankfein, de baas van zakenbank Goldman Sachs zondagavond in een bericht aan zijn medewerkers.

Goldman Sachs, de nummer één

zakenbank van de VS, is de eerste bank op Wall Street die van zich laat

horen in het steeds feller wordende debat over het immigratiebeleid van

Trump. Blankfein waarschuwt Trump alvast: 'Als deze tijdelijke maatregel

permanent wordt, zou dit verstorend werken voor de bank en zijn

medewerkers.'

Aangifte

Inmiddels heeft de staat

Washington aangifte gedaan tegen het inreisverbod voor mensen uit Iran,

Irak, Syrië, Jemen, Somalië, Libië en Soedan. Washington wil dat het

decreet van de president wordt opgeschort door de rechter. Zo meldt

persbureau Reuters. De staat wordt daarin gesteund door de bedrijven

Amazon en Expedia.

In het weekeinde hebben vooraanstaande technologiebedrijven als Google, Apple en Microsoft de strenge immigratiemaatregelen al scherp veroordeeld. Maandag heeft softwaregigant SAP eveneens afstand genomen van Trump. 'Als Amerikaan ben ik trots op de veelzijdigheid die onze samenleving kenmerkt', zegt SAP-chef Bill McDermott.

Arabisch-Amerikaans

Ook autofabrikant Ford wijst maandag in een verklaring de afgelopen vrijdagavond afgekondigde immigratiebeperking af, 'evenals elke maatregel die indruist tegen de waarden van ons bedrijf'. Ford is gevestigd in Dearborn, Michigan, de stad met de grootste Arabisch-Amerikaanse populatie in de VS.

Afgelopen vrijdag kondigde Trump

tijdelijke immigratiemaatregelen af tegen de landen Irak, Iran, Jemen,

Libië, Somalië, Soedan en Syrië. De president benadrukte dat het geen maatregel tegen moslims is, maar tegen landen die het terrorisme ondersteunen. Grote moslimlanden als Indonesië blijven buiten schot, evenals India.

Wall Street

Trumps omstreden immigratiebeleid raakte maandag ook de financiële markten, omdat er onzekerheid bestaat over de implicaties van zijn handelen voor de Amerikaanse

economie en wereldhandel. Wall Street zette een daling in, evenals de

dollar. Beleggers vluchtten naar de Japanse yen, als veilige haven.

Philips

Nederlandse ondernemingen met

grote belangen in de VS houden zich op de vlakte in hun reactie. Uit een

rondgang blijkt echter dat de multinationals overvallen zijn door Trumps maatregelen. 'We zijn nog bezig te inventariseren of en hoe de beperking medewerkers van ons treft', aldus een woordvoerder van Philips.

Heineken en AholdDelhaize verkeren in het ongewisse over de gevolgen voor hen. 'Alles is nog in

beweging. Veel details zijn nog onduidelijk', zegt een woordvoerder van

AholdDelhaize. Deze ondernemingen konden dan ook niet aangeven of er medewerkers getroffen zijn door de maatregelen.

Chipmachinefabrikant ASML zegt desgevraagd 41 Iraanse medewerkers te hebben, van wie er elf in de VS en dertig in Nederland werken. Verder heeft dit bedrijf vier Irakezen en een Soedanees in dienst. 'Tot nu toe hebben we één collega in beeld die vanuit de VS op reis is voor ASML en niet weet of hij terug kan. Deze collega wordt ondersteund door onze HR-afdeling', zegt een woordvoerder van ASML..

VNO-NCW

De werkgeversorganisaties

VNO-NCW en MKB-Nederland 'delen de zorgen van velen over het

inreisverbod dat president Trump van de VS heeft afgekondigd'. In een verklaring zeggen de organisaties verder: 'Terrorisme moet gericht en intensief worden bestreden, maar niet door mensen uit bepaalde landen of met een bepaald geloof de toegang tot een land te ontzeggen.'

Ook elders zwelt de kritiek aan.

De Tweede Kamer wil een hoorzitting houden over de maatregelen van

Trump. Vliegtuigmaatschappijen klagen steen en been over de verwarrende

nieuwe regels, die volgens hen moeilijk te handhaven zijn.

Het leed is waarschijnlijk nog

niet geleden voor bedrijven. Trump heeft volgens persbureau Bloomberg

namelijk concepten voor een presidentieel decreet klaarliggen waarmee

het veel moeilijker wordt om onder andere Indiase IT-specialisten aan te trekken. Het Witte Huis wilde niet reageren op vragen van Bloomberg over het plan.

Bloomberg berichtte maandag over

eventuele nieuwe voorwaarden voor de verstrekking van zogeheten

H-1B-visa's. Met deze visa's kunnen Amerikaanse technologiebedrijven

IT-talent uit het buitenland aantrekken dat in eigen land niet aanwezig

is. India, met grote IT-bedrijven als Infosy en Wipro, is een van de

hofleveranciers van IT'ers.

In de afgelopen jaren is de

kritiek op de regeling gegroeid. Critici zeggen dat bedrijven de visa

vooral gebruiken om goedkope buitenlandse arbeidskrachten aan te

trekken, die daarmee banen van duurdere Amerikaanse werknemers zouden

inpikken.

Visa

Trump, die in zijn campagne heeft beloofd op te komen voor de Amerikaanse werknemers, overweegt daarom

strengere visavoorwaarden. 'Het immigratiebeleid van ons land zou

ontworpen en uitgevoerd moeten worden op een wijze die op de eerste

plaats de nationale belangen van de Verenigde Staten dient', citeert

Bloomberg uit het conceptvoorstel.

En verder: 'Visaregelingen voor

buitenlandse werknemers zouden zodanig uitgevoerd moeten worden dat ze

de burgerrechten van Amerikaanse werknemers en momenteel wettig hier

verblijvende inwoners beschermen. Dat maakt de bescherming van

Amerikaanse werknemers — onze vergeten werkenden — en hun banen tot

prioriteit.'

In het Amerikaanse Congres wordt

eveneens gewerkt aan strengere eisen aan de verstrekking van

H-1B-visa's. Zoe Lofgren, een Democratisch congreslid uit Californië, is

een van de initiatiefbnemers. 'Mijn wetsvoorstel wil het

oorspronkelijke doel van dit visum terugbrengen, namelijk het versterken van het Amerikaanse werknemersbestand met echte, hoogopgeleide talenten.'

Hoewel er nog veel onduidelijkheid is over de plannen voor de talentvisa's, neemt in India de bezorgdheid toe.

Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 30 januari 2017