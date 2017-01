Voor iedere nieuwe wet schrapt Trump twee oude wetten

WEESP - In een poging de economische groei in de Verenigde Staten te versnellen heeft de Amerikaanse president Donald Trump het bedrijfsleven drastische belastingverlagingen en zware deregulering beloofd. Van de campagnebelofte om flink in regels te snoeien maakt Trump aan het begin van zijn tweede week nu werk. Maandag tekende Trump een presidentieel decreet waarmee hij de intentie uitsprak om twee regels te schrappen voor elke nieuwe regel die wordt ingevoerd.



Reagan

‘Het gaat nog veel verder dandat’, zei Trump tijdens de ondertekening die werd bijgewoond doorondernemers. ‘We snijden massief in de regelgeving, voor kleinebedrijven, voor gewone bedrijven. Dit wordt de grootste wet ooit op ditterrein in ons land. Er zal regelgeving zijn en controles, maargenormaliseerde controles. Het moet makkelijker zijn om een bedrijf testarten of indien nodig te sluiten. Dat is waar het om draait in ditland.’

Volgens zijn staf gaat het om de belangrijkste stap richting deregulering sinds het tijdperk van Ronald Reagan. Trump wil de kosten van regelgeving aan een plafond onderwerpen.

Amerika staat bekend om zijn ondernemende geestdrift en zijn ontwrichtende start-ups. Maar uit cijfers blijkt dat het aantal gestarte nieuwe bedrijven

al jaren een dalende lijn laat zien. Volgens het Census Bureau is het

ondernemerschap in veertig jaar zelfs nooit op zo’n laag niveau geweest. Trump hoopt dat tij te keren.

Import

Behalve regelgeving wordt ook de ‘Walmartisering’ van de economie genoemd als oorzaak van het gebrekkige enthousiasme bij ondernemers. Het midden- en kleinbedrijf heeft moeite om te concurreren met de Walmarts van de wereld. Ze hebben niet de logistieke voordelen, de voordelen van goedkope arbeid en de mogelijkheid om goedkope goederen te importeren

uit het buitenland. Het is geen toeval dat Trump ook veel spreekt over

stevige invoerbelastingen voor grote importeurs naar de VS. Ook grote buitenlandse bedrijven kunnen hierdoor worden geraakt. Het Nederlandse Philips is een belangrijke buitenlandse importeur in de VS.

Trump maakt met zijn presidentschap een vliegende start met inmiddels al meer dan tien presidentiële decreten. Deels betreft het slechts symbolische

intentieverklaringen, een ander deel van de executive orders moet

leiden tot concrete actie. Met zijn gehaaste aanscherping van de

immigratiewetgeving via een decreet bracht Trump de wereld afgelopen weekend in rep en roer. Grote bedrijven als Google, Starbucks, Apple, Microsoft, Twitter en General Electric namen stelling omdat ze bang zijn dat werknemers worden geraakt door strengere immigratiewetgeving.

Lobbypraktijken

Zaterdag kwam Trump met een decreet op basis van de campagnebelofte ‘drain the swamp’ waarmee hij ook op links de handen op elkaar

krijgt. Trump verbiedt functionarissen van zijn regering hun leven lang

te lobbyen voor buitenlandse overheden. Voor lobbypraktijken door

ambtenaren binnen hun eigen werkterrein wil Trump een verbod van vijf jaar instellen. Trump zegt hiermee de invloed van het bedrijfsleven op de overheid terug te dringen. Trump tekende zaterdag een belangrijk memorandum waarmee

de invloedrijke politiek strateeg Steve Bannon een plek krijgt in de

Amerikaanse Nationale Veiligheidsraad. De benoeming is volgens kenners

een breuk met de gebruikelijke inrichting van het veiligheidsorgaan. De hoogste legerbaas en CIA-directeur Mike Pompeo zakken in de rangorde.

JSF

De Amerikaanse president claimde maandag verder dat hij de kosten van de Amerikaanse regering voor de ontwikkeling van de Joint Strike Fighter heeft weten te drukken met $?600 mln. Trump maakte in december via

Twitter flinke bezwaren tegen de hoge kosten van de gevechtsvliegtuigen

van vliegtuigbouwer Lockheed Martin. Die strategie heeft zijn vruchten afgeworpen. Het betekent dat de JSF waarschijnlijk ook voor Nederland voordeliger wordt. ‘Ik waardeer het dat Lockheed Martin zo heeft gereageerd’, zei Trump maandag. Onduidelijk is hoe Trump de korting heeft berekend. Lockheed Martin ging daar niet op in.