Brussel schiet tekort in aanpak corruptie

WEESP - Corruptie is in Europa een groeiend probleem en Brussel doet er te weinig aan om het te bestrijden. Bijna alle landen zijn er de afgelopen jaren op achteruitgegaan, vooral in Oost- en Zuid-Europa. Dat is de conclusie van Alina Mungiu-Pippidi na vijf jaar voorzitterschap van Anticorrp, een door de EU gesteund samenwerkingsverband van 20 wetenschappelijke instituten, met als Nederlandse deelnemer de Universiteit van Amsterdam.

‘In Noord-Europa is de situatieuitstekend, maar in de rest van de EU zijn er veel problemen’, steltMungiu-Pippidi die als hoogleraar verbonden is aan de Herthie School ofGovernance in Berlijn.

Roemenië zorgenkind

Spanje, Italië en Griekenland

zijn enkele voorbeelden van landen waar de corruptie volgens haar

toeneemt. Een groot zorgenkind is haar geboorteland Roemenië, waar ‘als

de strijd tussen president Klaus Johannis en de socialistische

partijleider Liviu Dragnea verder escaleert, het kan uitlopen op een

burgeroorlog.’

In Roemenië is de politiek

volgens haar door en door verrot, zelfs na de arrestatie van honderden

corrupte beambten. ‘In Polen, waar ook een strijd gaande is tussen twee

kampen, gaat het tenminste nog om een meningsverschil over waarden en

normen. Ultraconservatief tegenover liberaal. In Roemenië hebben

politici geen waarden en normen. Bijna alle partijen zijn

gecorrumpeerd’, zegt zij.

Vriendjespolitiek

Ook elders neemt corruptie en

vriendjespolitiek hand over hand toe. Mungiu-Pippidi ziet overal een

groeiende band tussen bedrijfsleven en politiek, en volgens haar is

Brussel hier mede debet aan. Zo zou je een grote transparantie

verwachten bij projecten die door de EU meegefinancierd worden. Maar het

tegendeel is waar. ‘Het is ongelofelijk lastig om inzicht te krijgen in

hoe aanbestedingen in de EU verlopen.’

Dat is meteen ook een van de

belangrijkste aanbevelingen die Anticorrp — een project dat volgende

maand wordt afgesloten — doet. ‘Het tenderproces moet volledig

transparant worden.’ Op die manier valt veel sneller op als bij

aanbestedingen steeds dezelfde bedrijven winnen of dat projecten te duur

worden vergeven. Op basis daarvan kan de EU handelend optreden.

Meer transparantie bij

aanbestedingen kan bovendien helpen bij iets anders wat Mungiu-Pippidi

aan het hart gaat. ‘Bij internationale indices voor corruptie worden

landen meestal gerangschikt op basis van percepties, en niet op feiten.

Daar moeten we vanaf, want het levert gekke conclusies op.’

Belastingparadijzen

Zo vindt Mungiu-Pippidi het

bijvoorbeeld vreemd dat belastingparadijzen in de Caraïben een relatief

goede beoordeling krijgen in de Corruption Perception Index van

Transparancy International. En dat de Verenigde Arabische Emiraten en

Qatar in diezelfde index het beter doen dan Spanje en Tsjechië.

Anticorrp heeft daarom zijn eigen index ontworpen waar alleen naar feiten wordt gekeken. De basiselementen van de index zijn onafhankelijkheid

van justitie en bureaucratie, handelsvrijheid, begrotingstransparantie,

persvrijheid en civil society (de mate waarin burgers participeren in

de democratie).

De integriteitindex van

Anticorrp levert goed nieuws op voor Nederland, dat een fraaie vijfde

plek inneemt. De achterhoede in de EU wordt gevormd door Griekenland en

een aantal Oost-Europese lidstaten. Niet alle Oost-Europese landen doen

het overigens slecht. Estland mist de top 10 bijvoorbeeld slechts op een

haar, en ook Tsjechië zit in de top 20.

[kader]

Strijd Roemenië

In Roemenië woedt een felle

strijd tussen de liberale president Klaus Johannis en de regering onder

leiding van de sociaaldemocratische PSD over versoepeling van de

anticorruptiewetgeving.

Volgens een nieuw wetsvoorstel

zijn corruptiegevallen en ambtmisbruik met een schade van minder dan

€50.000 in de toekomst niet langer strafbaar. Verder voorziet het

wetsvoorstel in amnestie voor een groot aantal oude corruptiegevallen,

en in tegenstelling tot nu zouden politici met een strafblad hoge ambten

mogen vervullen.

Dit laatste is onder meer van

toepassing op de PSD-partijvoorzitter Liviu Dragnea die in het verleden

is aangeklaagd voor stembusfraude.

Johannis probeert de wet te

blokkeren door middel van een referendum, maar zijn positie is sinds

zijn aantreden twee jaar geleden behoorlijk verzwakt. Hem wordt verweten

dat hij de afgelopen jaren te onzichtbaar is geweest. Zijn partij PNL

haalde tijdens de verkiezingen in december slechts 20% van de stemmen,

tegenover 46% voor de PSD.

De Europese Commissie uitte

vorige week zijn bezorgdheid. Als de wet wordt aangenomen kan die de

jarenlange strijd tegen corruptie ondermijnen, terwijl in de laatste

jaren juist vooruitgang is geboekt.

De afgelopen jaren zijn

duizenden politici en ambtenaren veroordeeld tot vaak lange celstraffen.

Volgens schattingen zouden met de amnestie tussen de 2500 en 3700

gevangen op vrije voeten komen.

Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 30 januari 2017