Trump kan Griekse crisis weer doen oplaaien

WEESP - As salaam aleykum, Als Donald Trump de EU wil schaden en de ondergang van de euro wil uitlokken, ligt de oplossing dicht bij huis. Op drie blokken van het Witte Huis zetelt het Internationaal Monetair Fonds. Die internationale instelling waarin de VS een hele grote stem heeft en waarvan het een groot contribuant is, is een prima instrument om Europa te raken.

De regering-Obama aarzelde oververdere IMF-steun aan Griekenland, omdat ze de Griekse schuld onhoudbaarvond. Maar Obama hield de mogelijkheid van deelname open, ook om Athenebij de les te houden. Trump hoeft alleen maar de stekker eruit tetrekken en de Griekse crisis ligt weer levensgroot op het bordje van deEuropese leiders. De man die hij kennelijk op het oog heeft alsambassadeur bij de EU, Ted Malloch, raadt beleggers al aan short te gaanop de euro. Dat schept geen vertrouwen.

Kwijtschelding

Het Fonds piekert nu al meer dan

anderhalf jaar over de vraag of het formeel mee zal doen aan het

(derde) Griekse noodprogramma, van maximaal €86 mrd, dat de eurolanden

in 2015 hebben opgetuigd. Aan die aarzeling ligt een diepgaand verschil

van inzicht met de EU ten grondslag over de aanpak van de Griekse

schuldenlast.

Die is nu bijna 180% van het bbp

groot en volgens het IMF 'zeer onhoudbaar', als de eurolanden niet een

aanzienlijk deel 'herstructureren', ofwel kwijtschelden. De lange

ervaring van het Fonds leert dat het land de rigoureuze afslankkuur van

de voorbije jaren nooit kan volhouden.

Schuldexplosie

Heel tactisch lekte er tijdens

de Eurogroep van vorige week een nieuwe IMF-schuldanalyse uit, waaruit

zou blijken dat de schuldquote tot 2022 keurig daalt naar 164%, maar

daarna 'explodeert' tot 275% in 2060.

De eurolanden zien dat minder

somber in, of geven er om politieke redenen de voorkeur aan de schijn op

te houden. De Nederlandse en Duitse ministers van financiën kunnen het

met het zicht op verkiezingen niet over hun lippen krijgen dat de

belastingbetaler naar een deel van de uitstaande vorderingen kan

fluiten.

Anti-democratisch

Om het IMF over te halen hebben

ze vorige week wel een reeks maatregelen goedgekeurd om de schuld te

verlichten. Volgens het 'Europese IMF', het noodfonds ESM, kan dat de

Grieken tegen 2060 zomaar 20% van hun bbp schelen. Als de Griekse

regering belooft zich ook na 2018 in een strak keurslijf te laten

snoeren, met overschotten op de begroting van meer dan 3,5%, zijn ze

bereid na afloop van het programma door te praten over aanvullende

schuldmaatregelen — voor zover nodig. Dat is in 2018, dus na de

verkiezingen in Duitsland.

Het probleem is dat het IMF erop

staat dat de benodigde wetgeving nu al wordt aangenomen. De linkse

regering van Alexis Tsipras vindt dat antidemocratisch en sommige

eurolanden hebben sympathie voor die klacht. Bovendien zien de Griekse

groei- en begrotingscijfers er steeds beter uit. Maar de Eurogroep als

geheel heeft de Griekse minister Efklidis Tsakalotos donderdag

gewaarschuwd niet te speculeren op een breuk met het IMF.

Dijsselbloem

'Deelname van het IMF is niet

onderhandelbaar', aldus voorzitter Jeroen Dijsselbloem. Daarmee

impliceert hij dat Griekenland, dat in juli een grote lening moet

aflossen, dan ook geen beroep meer zou kunnen doen op het ESM. Hij

dringt erop aan dat Athene snel overeenstemming bereikt met de

'instellingen', inclusief het IMF, over een formele evaluatie van het

steunprogramma. Daarin zitten dan ook de gevraagde bezuinigingen na

2018.

Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 30 januari 2017