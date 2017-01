Mogelijk steeds geschreeuw van een iemand

WEESP - As salaam aleykum, Wat mij de laatste tijd opvalt is als ik ergens op straat loop dat er door een iemand gaat schreeuwen naar mij. Waarom weet ik niet maar volgens mij moet die desbetreffende persoon zelf eens een keer naar de GGZ gaan.

Ik snap het ook niet. Het begon al op woensdag 25 januari 2017. Ik kwam van de bedrijfsarts in Hogerweij van Vivium. Helaas verliep de afspraak met de bedrijfsarts mis en ik liep van Hogerweij terug naar huis over de Sinnigvelderstraat ergens tussen 14u - 15 u. Ik hoorde daar steeds een man schreeuwen. Het klonk in elk geval niet hartelijk. Maar ik dacht eerst van het zou wel weer. Afgelopen weekend ging ik boodschappen doen in Weesp en ik stak de Zwaantjesbrug over en toen hoorde ik ook alweer geschreeuw, waarschijnlijk door dezelfde man.Vandaag maandag 30 januari 2017 op station Bussum Zuid: ik kwam van Laren en de bus sluit niet goed aan op de stoptrein waardoor de aansluiting verloren ging. De volgende stoptrein van 16:07 u heeft vandaag een kwartier vertraging dus daar ging mijn humeur. Ik was chagrijnig en ik had ontzettend honger. Dus ik ging maar naar mijn moeder bellen en tijdens het bellen hoorde ik op achtergrond weer geschreeuw. Dit irriteert mij echt mateloos! Ik kan zeggen dat die man wel "KNETTERGEK" kan zijn. Waarom bemoeid hij dan steeds met mijn zaken en waarom schreeuwt hij steeds naar mij? Dit is toch niet nodig! Ik durf te wedden dat het niet aan mij ligt, maar aan de desbetreffende persoon. Misschien is hij verslaafd aan drugs of aan alcohol maar het is niet autismevriendelijk!