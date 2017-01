Eerste bijeenkomst Sociaal Economisch Platform leidt tot nieuwe initiatieven

NAARDEN - Donderdag 26 januari 2017 kwam het Sociaal Economisch Platform (SEP) Gooise Meren voor het eerst bijeen bij Golfclub Naarderbos. Deze denktank voor maatschappelijk verantwoord ondernemen komt voort uit het intensiveringsprogramma van het publiekprivate platform MVO Gooise Meren.

Binnen dat platform zetten ondernemers, de gemeente en maatschappelijke instellingen zich in om het ondernemersklimaat te verbeteren, de werkgelegenheid te vergroten en mensen die aan de zijlijn staan mee te laten doen op de werkvloer. Die samenwerking loont; het afgelopen kwartaal (1 oktober t/m 31 december) vonden 67 inwoners door toedoen van MVO Gooise Meren een baan.Met het Sociaal Economisch Platform, bestaande uit ondernemers, maatschappelijke instellingen en vertegenwoordigers van de gemeente Gooise Meren, ontstaat er een samenhangend netwerk om sociaaleconomische vraagstukken integraal en praktisch op te pakken. De eerste bijeenkomst werd gehost door Golfclub Naarderbos. In een gezellige ambiance opende wethouder Struik de bijeenkomst en werd er door de SEP-leden enthousiast gereageerd op de eerste resultaten van MVO Gooise Meren. Volgens de wethouder zal MVO Gooise Meren een krachtig stempel drukken op het sociaaleconomisch klimaat in de gemeente Gooise Meren. “Als meer inwoners economisch zelfstandig zijn komt dat de gehele gemeenschap ten goede.”Naast het hosten van de bijeenkomst zegde Corine Develing van Golfclub Naarderbos toe dat de golfbaan in het voorjaar beschikbaar is voor het event ‘De baan op’. Bij die activiteit gaan 15 ondernemers met 15 werkzoekende jongeren de baan op om te netwerken en om de mogelijkheden op werk te vergroten. Ondernemers die op zoek zijn naar een gemotiveerde jongere en deel willen nemen aan dit event kunnen hiervoor contact opnemen met info@mvogooisemeren.nl.Ook treffen MVO Gooise Meren, FIN Bedrijvenvereniging Gooise Meren en Ondernemersvereniging Gooise Meren op dit moment voorbereidingen voor een seminar ‘Startende Ondernemers’. Belangstellenden die hiervoor uitgenodigd willen worden kunnen contact opnemen via info@gooisemeren.nl.