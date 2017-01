Grootste Balkanorkest buiten Roemenië wederom in het MCO

HILVERSUM - Op zondag 5 maart 2017 om 14.30 uur speelt het grote Roemeense orkest “Ensemble Mihai Scarlat” in het Muziekcentrum van de Omroep in Hilversum. Voor het derde jaar treedt dit grote Roemeense orkest op in het MCO.



Het orkest bestaat uit ca. 30 professionele musici uit Nederland en Roemenië. Op het repertoire staat authentieke volks- en zigeunermuziek uit alle provincies van Roemenië. Het repertoire bestaat uit o.a. weemoedige doina’s, opzwepende sirba’s, swingende hora’s, geampara’s en joc’s die speciaal zijn gearrangeerd en gecomponeerd door dirigent, arrangeur en muzikaal leider Mihai Scarlat.

Mihai Scarlat is geboren in Roemenië en studeerde aan conservatoria in Boekarest, Moskou, Utrecht en Amsterdam. Van 1997 tot 2012 was hij contrabassist bij Holland Symfonia. Naast zijn werk als dirigent, componist, arrangeur en contrabassist, is hij docent contrabas aan de Muziekacademie te Den Haag. Hij geeft workshops en cursussen in volks- en zigeunermuziek aan verschillende amateurorkesten in heel Nederland. Binnenkort ook in Hilversum, waar Scarlat bij het in het MCO gehuisveste GLOBE met een Balkanensemble gaat starten.

Het orkest speelt in de traditionele Roemeense orkestbezetting met viool, altviool, cello, contrabas, dwarsfluit, klarinet, fagot, slagwerk, gitaar en accordeon, met originele Roemeense instrumenten als panfluit, trompetviool, taragot, fluier en cimbaal die ook als solo-instrumenten tijdens het concert te beluisteren zijn.

Tickets en info: http://www.mcogebouw.nl/agenda/mihai-scarlat/

www. ensemblemihaiscarlat.nl