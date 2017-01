Hanneke Andringa gastspreker tijdens ZZP Zorg Café op 8 februari in De Koepel

REGIO | 30 januari 2017 Door | 30 januari 2017Door King Arthur Groep , Dichtbijmeeschrijver

HILVERSUM - Op woensdagavond 8 februari 2017 is Hanneke Andringa (business coach) gastspreker in het ZZP Zorg Café, dat door King Arthur Groep wordt georganiseerd in De Koepel, Kapittelweg 399A, 1216 JC Hilversum. De lezing start om 19:30 uur (ontvangst vanaf 19:00), na afloop kan er genetwerkt worden.