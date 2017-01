CDA Weesp vindt "geen geleur aan de deur" belangrijk.

REGIO | 29 januari 2017 Door | 29 januari 2017Door Jan Renzenbrink , Dichtbijmeeschrijver

WEESP - In het gezamenlijk streven van raad en college naar minder regels is er een voorstel gekomen om de APV aan te passen. Ook de spelregels rondom het venten aan de deur in Weesp stonden in het voorstel om te verdwijnen. De CDA fractie heeft argumenten aangevoerd om de verordening rondom het geleur en gezeur aan de deur juist wel in de APV te laten staan.