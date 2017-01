Nieuw:"Pareltjes in de Stad" op Salto 1 Kunstkanaal!

Gonny vna Oudenallen en Myra Winter in Pareltjes in de Stad (Foto: A(Amsterdam) nieuws)

WEESP - "Pareltjes in de Stad", een programma over dragers en makers van sieraden start eind deze maand op de Amsterdamse televisie, idee en presentatie Myra Winter en Gonny van Oudenallen!





"Pareltjes in de stad" is een half uur durende televisieshow en verschijnt per deze week (zondag 29 januari 14.00uur, dinsdag 31 januari 2017 plus herhalingen) minstens 1x per maand op de lokale televisie Salto 1 Kunstkanaal als uitzending. Dus te zien in Weesp:





Een programma dat gaat over makers en dragers van Sieraden. (te zien ook straks bij Herhalingen en via uitzending gemist aldaar). Pareltjes bestaat al een jaar als praatprogramma voor leden en belangstellenden in Arti et Amicitiae op het Rokin.





In aflevering 1 komt de bekende Amsterdamse ontwerper Lucy Sarneel aan het woord, een kijkje in de gekte van collectioneur Marreke Prins(die de museumshop van het Stedelijk Museum hielp opzetten) en taxateur(en vroegere directeur van Bonebakker) Herbert Veenemans kijkt naar meegenomen sieraden. Maar ook het schilderij van kunstenaar Phil Bloom(Meisje met Parel) uit de Droomcollectie in Arti krijgt aandacht.





Bedenkers en presentatoren van "Pareltjes in de Stad" zijn de Amsterdammers Myra Winter en Gonny van Oudenallen. Hun ondersteunend team bestaat uit Anja Swart, Anita Mizrahi en Sam Jones naast de publieke omroep Salto die hen steunt en een verdiend podium geeft. Alles wordt gedaan van uit kunstenaarssociëteit Arti et Amicitiae op het Rokin.





Het volgende live-programma in Arti zelf is overigens op 13 februari 2017 om 20.30uur met andere sieraden-kunstenaars.





Men kan verder kijken op de website van Arti en zich aanmelden voor de avond.