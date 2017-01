Inreisverbod VS geldt ook voor mensen met een verblijfsvergunning

REGIO | 29 januari 2017 Door | 29 januari 2017Door Rhido31910 , Dichtbijmeeschrijver

Een vrouw komt aan op JFK Airport in New York vanuit Dubai. Dubai staat niet op de lijst met tijdelijke inreisverboden. (Foto: Rhido31910) 1 / 1

Het tijdelijke inreisverbod voor de Verenigde Staten, voor inwoners van zeven landen uit het Midden-Oosten, geldt ook voor mensen met een verblijfsvergunning, de zogenoemde green card. Dat bevestigt een woordvoerder van de Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid zaterdag. Eerder op de dag bestond daarover onduidelijkheid. Een aantal vliegmaatschappijen was in de veronderstelling dat het inreisverbod alleen gold voor mensen zonder visum.