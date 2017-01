Gokverslaving kan kwader en erger zijn.......

WEESP - Dit is een waar gebeurd verhaal. Iemand is waarschijnlijk gokverslaafd en doordat de 58-jarige Frank hem erop aanspreekt werd hij bijna doodgeslagen. Ik ken Frank niet persoonlijk maar volgens mij is dit een van de belangrijkste aspecten als je gokverslaafd bent. Namelijk agressie. Ik schrik me echt een ongeluk als ik dit zoiets lees. Dit had mij misschien ook wel over kunnen komen, als ik helemaal gokverslaafd was geweest. Gelukkig was het bij mij niet zo, maar het had wel die verkeerde richting op gekund. Arme Frank! Hoe ga je met dat soort incidenten mee om?

De 58-jarige Frank werd eind vorig

jaar knock-out geslagen voor een café vlakbij het Hoofddorpplein in Amsterdam. Aanleiding:

hij maakte een opmerking over asociaal gedrag.

Van de mishandeling herinnert hijzich niets meer. 'Het is goed dat er iemand over mij heen is gaan staan. Als iknog een klap had gehad, was het waarschijnlijk anders afgelopen. Ik heb een grote kop maar ik weet niet of hij daar tegen kan.'Gokkast op tilt

Het gebeurde zaterdag 3 december

even na 10 uur 's avonds. Frank zit in café The Magpie op de hoek van de

Aalsmeerweg en de Rietwijkerstraat gezellig een biertje te drinken als er

onrust ontstaat bij de gokkast. 'Het was één jongen, de gokkast sloeg op tilt.

Hij had er een hoop geld ingegooid waarschijnlijk en dan worden ze boos. De

dame achter de bar probeerde het uit te leggen, maar daar ging hij niet op in.'

Als Frank de barvrouw te hulp schieten de man aanspreekt op zijn gedrag gaat het fout. 'Ik zei: "Jongens, luister even naar die dame, dan kan ze uitleggen wat er aan de hand is." Toen moest ik mijn bek houden. Anders kom je maar naar buiten. Ik denk, dan praat ik buiten verder om de rust in het café te bewaren.'Nog altijd niet aan het werk

Maar van praten komt het niet. Frank

wordt buiten door drie mannen aangevallen. 'Ik kreeg een slag op mijn kin en op mijn rug. En dat is het laatste wat ik mij kan herinneren.'

In de ambulance komt Frank weer bij

kennis. Hij heeft letsel aan zijn hoofd en aan zijn rug waar hij nog steeds

niet helemaal van is hersteld. 'Voorlopig mag ik niet werken. Dat mag niet,

omdat ik steken door mijn hoofd voel. Dan gaat mijn oog dicht zitten. Zo kan ik

niet de weg op, ik ben taxi chauffeur.'

Frank vertelt zijn verhaal vooral niet omdat hij mensen wil waarschuwen om niet te helpen als iemand hulp nodig heeft. 'Ik hoop dat deze jongens op deze manier gepakt kunnen worden. En dat er wat mee gedaan wordt. Het is niet om andere mensen af te schrikken.'

Gokverslaving, wat zijn de symptomen hiervan?

Je denkt voortdurend aan gokken

en je kunt de drang om te gaan gokken niet weerstaan.

en je kunt de drang om te gaan gokken niet weerstaan. Je kunt je niet aan je eigen

regels en voornemens houden en je besteedt keer op keer meer geld/tijd aan

gokken dan je je voorgenomen had.

regels en voornemens houden en je besteedt keer op keer meer geld/tijd aan gokken dan je je voorgenomen had. Ondanks alle pogingen slaag je

er niet in het gokken enigszins te verminderen of te stoppen.

Casino's schieten de laatste jaren als paddenstoelen uit de grond en dat heeft tot gevolg dat steeds meer mensen af en toe een gokje wagen. Sommige mensen kunnen na verloop van tijd echter niet meer zonder de spanning die gokken met zichmeebrengt en raken gokverslaafd . De meeste gokverslaafden zijn verslaafd aan fruitautomaten, black jack en roulette.

Gokken lijkt op het eerst gezicht veel positieve aspecten te hebben. De ontmoeting en sociale contacten met andere spelers en het vermaak zorgen ervoor dat gokken populair is. Andere redenen kunnen zijn:

De spanning van het wel of niet winnen

winnen

Negatieve gevoelens uit de weg gaan

gaan

gaan Tijdbesteding

Nieuwsgierigheid

Eenzaamheid

Het winnen van geldVrouwengokken veelal omdat zij zich vervelen of zich eenzaam voelen. Mannen raken vooral gokverslaafd vanwege het geld en de spanning die gokken met zichmeebrengt.

Gokverslaving lijkt op alcoholverslaving

Slaapproblemen

Ongelukkig voelen

Onrustig

Verveling

Moe zijn

Hoofdpijn

Trillen

Zweten

Depressie

Angst

Agressie

Een gokverslaving lijkt op een alcoholverslaving of een drugsverslaving . Stoppen met gokken is moeilijk, ook omdat de kans op ontwenningsverschijnselen groot is. De ontwenningsverschijnselen die bij een gokverslaving horen zijn:

De drang om

te gokken is bij een gokverslaving net zo sterk als de zucht naar alcohol bij

een alcoholverslaving.

Meer online gokverslaafden

Jarenlang

nam het aantal gokverslaafden af. Een verklaring is het verdwijnen van

fruitautomaten uit snackbars en sporthallen. De laatste tijd neemt gokken via

internet toe. Door het aangenomen wetsvoorstel Kansspelen op afstand is de

verwachting dat het online gokken verder toeneemt. Online gokken is erg

verslavend. Dat komt omdat:

Internet altijd beschikbaar is:

24 uur per dag, 7 dagen per week

Internet anoniem is: er is geen sociale controle

sociale controle

Hoger verlies: spelen met virtueel geld

virtueel geld

Er zijn in

Nederland zo'n 40.000 mensen verslaafd aan gokken. Het is mogelijk dat door de

toename van het aantal mensen dat online gokt ook het aantal mensen dat

gokverslaafd is de komende jaren weer stijgt.

Om het aantal kansspelverslaafden, ook na de wetswijziging om gokken via het internet in 2017 te reguleren, laag te houden, lanceren o.a. Brijder en het Trimbos-instituut samenwww.gokkeninfo.nl. Op deze website vinden

spelers, hun naasten en professionals informatie over de risico’s van het

spelen van kansspelen, tips om die risico’s te verkleinen en een zelftest. Voor

naasten en professionals wordt aangegeven hoe ze problematisch gokken kunnen herkennen, wat ze als naaste of professional kunnen doen en hoe ze het gesprek kunnen aangaan met een problematische gokker.

Ook loterijen kunnen effect hebben op gokverslaving.



Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 28 januari 2017