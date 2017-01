Stap er ook eens in! Vrijwilligerswerk.

REGIO | 27 januari 2017 Door | 27 januari 2017Door Versa Vrijwilligerscentrale Gooise Meren , Dichtbijmeeschrijver

BUSSUM -

Vivium, Zorggroep Antoniushof in Bussum zoekt een Vrijwilliger Uitbureau voor 10 uur per week voor het opzetten van een nieuw administratiesysteem voor onze zorglocatie. De werktijden zijn in overleg.



Stichting Vakantiekind zoekt leiding voor de Jeugdcampingweken. Houd jij van kamperen? Kun je goed overweg met jongeren tussen 12 en 17 jaar? Dan zoeken we jou!



Versa Vrijwillige Thuishulp (VTH) Gooise Meren zoekt een Telefoniste . De werktijden zijn 1 keer in de twee weken van 9.30 tot 12.30 uur. Je koppelt hulpvragen aan vrijwilligers.



Sportclub Gehandicapten Gooi- en Eemland zoekt een gedreven zwemvrijwilliger voor 2 uur p/w. Heb je affiniteit met onze doelgroep en ben je 18 jaar of ouder dan maken wij graag kennis met jou.