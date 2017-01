Stichtingen geholpen met workshop fondsenwerving en pizzafinanciering MVO Gooise Meren

BUSSUM - Op woensdag 25 januari volgden ruim 20 stichtingen uit de regio de workshop fondsenwerving en pizzafinanciering. Steeds vaker zijn stichtingen afhankelijk van het zelf verkrijgen van financiering voor projecten. Drie partijen, MVO Gooise Meren, de Stichting Platform Maatschappelijk Verbinden Gooise Meren en het Rode Kruis Gooi- en Vechtstreek, besloten om deze stichtingen vanuit hun expertise te helpen.

Yvonne van Amstel van MVO Gooise Meren: "Wij ondersteunen hen graag want deze stichtingen lossen knelpunten op in het maatschappelijk verkeer. Heel belangrijk dus voor een duurzaam sociaal economisch Gooise Meren."De regio Gooi- en Vechtstreek kent veel door particulieren gestarte stichtingen die zich inzetten voor hun medemens. Nu steeds vaker subsidies wegvallen, moeten deze stichtingen zelf hun broek ophouden. MVO Gooise Meren stelde graag haar expertise beschikbaar om hen op weg te helpen om maatschappelijk te ondernemen. In de workshop werden de deelnemers uitgebreid geïnformeerd over de vele vormen van financiering die er zijn, zoals fondsen, particulieren, crowdfunding en via een combinatie van mogelijkheden, de zogeheten pizzafinanciering. "Dit helpt mij verder mijn project van de grond te kunnen krijgen," vertelde een van de deelnemers.Naast informatie over de diverse vormen van financiering werd ook ingegaan op de praktische kant van fondsenwerving. "Een wethouder zei me ooit, 'Voor een goed idee is altijd geld', maar je moet het wel goed kunnen verwoorden," aldus Yvonne van Amstel. "Dat betekent dat je duidelijk moet maken wat je wilt gaan doen, met wie, en welk knelpunt je oplost. Er moet dus een goed plan aan de basis staan. Essentieel is dat dit plan op een inspirerende manier wordt gebracht. Dat vraagt natuurlijk ook om een smetteloze presentatie, met een goede huisstijl. Wat verder gunstig is voor het verkrijgen van fondsen is het inzetten van een boegbeeld, zoals een bekende Nederlander."Om de deelnemers nog verdere ondersteuning te bieden is in februari een terugkomdag afgesproken. Daar kunnen de diverse stichtingen hun elevator pitch of plan van aanpak voorleggen aan deskundigen. De medewerkers van MVO Gooise Meren en de Stichting Platform Maatschappelijk Verbinden Gooise Meren helpen mensen daar verder om het geleerde in de praktijk te brengen. Ook op deze manier draagt het publiek private platform MVO Gooise Meren bij aan het verbeteren van het ondernemersklimaat in de regio.