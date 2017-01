Eerste Smaakmaker van 2017 uitgereikt aan De Vestingh Verf & Glas

BUSSUM - Wethouder Gerben Struik heeft vandaag de Smaakmaker uitgereikt aan De Vestingh Verf & Glas. De Smaakmaker is een keurmerk voor bedrijven die kansen bieden aan mensen met een arbeidsbeperking. De Vestingh Verf & Glas is partner van MVO Gooise Meren en heeft verschillende mensen met een beperking in dienst.

Zij mogen zich nu als eerste bedrijf in 2017 een 'Erkend bedrijf met Smaak' noemen. Ondernemer Herman van Maarl: "Andere ondernemers zouden eens moeten ervaren hoeveel plezier het geeft om andere mensen een kans te geven."De Vestingh Glas & Verf is een inclusieve werkgever die met succes onderneemt in Bussum. Herman van Maarl: "Wij hebben zes medewerkers in dienst en groeien elk jaar." Op de werkvloer voeren verschillende mensen met een arbeidsbeperking taken uit. "Vanuit mijn eigen ervaring weet ik wat het is om een lichamelijke beperking te hebben en hoe belangrijk het is om betrokken te zijn bij de maatschappij. Als ondernemer laat ik zien dat het met werk zeker kan lukken. Ik raad andere ondernemers aan om ook mensen met een beperking aan te nemen en te zien wat het oplevert."In 2016 startte de regionale campagne 'Smaakmakers'vanuit het WSP (werkgeverservicepunt) Gooi en Vechtstreek. Aan deze campagne doen alle gemeenten mee in de regio Gooi en Vechtstreek en VNO-NCW, MKB-Nederland, FNV, CNV, het ROCvA en UWV. Ook ondernemers die zijn aangesloten bij MVO Gooise Meren komen voor het keurmerk in aanmerking. De inclusieve werkgevers die erkend worden krijgen een compliment in de vorm van een raamsticker. Met deze campagne hopen de deelnemers dat meer werkgevers geïnspireerd raken om het voorbeeld van de Smaakmakers te volgen. Zie ook: gooienvechtstreek.onzesmaakmakers.nl

Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 25 januari 2017