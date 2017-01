Voordracht over Igor Stravinsky door Tjako Fennema

LAREN - Maandag 6 februari zal de Hilversumse muziekrecensent/TV presentator Tjako Fennema een lezing houden over de componist/dirigent Igor Strawinsky. Fennema is al meer dan een halve eeuw fan van deze omstreden componist en volgde diens wegen van St. Petersburg naar Hollywood.

Elke eerste Maandag van de maand organiseert Versa Welzijn in het Brinkhuis te Laren een culturele middag voor senioren.

De in Rusland geboren componist Igor Stravinsky zette ruim 100 jaar geleden de muzikale wereld op zijn kop.

Wie was deze spraakmakende, veelbereisde, fotogenieke, hoogst oorspronkelijke componist en dirigent, berucht om zijn dodelijke humor (die zelfs wijlen koningin Juliana in verlegenheid bracht)?



Tjako Fennema vertelt erover maar laat ook de muziek en zijn fotoarchief spreken.

De lezing begint 6 februari om 14.00 uur, in het Brinkhuis in Laren. De entreeprijs bedraagt € 5,-- inklusief koffie/thee in de pauze. Vooraf een plaats reserveren is mogelijk per telefoon 06 49 37 71 71 of mailabijleveld@versawelzijn.nl





Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 25 januari 2017