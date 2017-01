Leerlingen Vechtstede College leren reanimeren

WEESP - AED/BHV Professionals helpt leerlingen levens redden. Mede in het kader van de verplichte BHV trainingen worden doorgaans alleen leraren getraind, maar nieuw is het trainen van leerlingen. Jong geleerd is oud gedaan. Daarom heeft AED/BHV Professionals afgelopen week aan de eerste- en tweedeklassers van het Vechtstede College in Weesp les gegeven in EHBO en reanimatie. De eersteklassers kregen de EHBO cursus, de tweede klas volgde de reanimatietraining. Voor een kind is het misschien moeilijk om een volwassenen te reanimeren, maar het kan wel 112 bellen, een leerkracht inschakelen en het reanimatieapparaat halen.





Spannende cursus

Het Vechtstede College in Weesp van De Gooische Scholen Federatie is één van de eerste scholen die de EHBO en Reanimatie/AED training heeft gevolgd. En met succes; alle leerlingen ontvingen aan het einde een echt certificaat. De meeste leerlingen vonden het toch wel spannend: veel kabaal, gierende hormonen en een hoop gegiechel, ze moeten actief bezig gehouden worden. Zodra er echter werd geoefend met echte handelingen luisterde iedereen aandachtig en probeerde o.a. de Heimlichmanoeuvre bij elkaar uit. “Een ongeluk zit in een klein hoekje. Op verzoek van de school hebben we vier eersteklassen les gegeven in EHBO en drie tweedeklassen hebben de reanimatietraining gevolgd. In de Heimlichmanoeuvre leren we de kinderen hoe ze moeten omgaan met iemand die stikt. Het zijn intensieve dagen waarover we veel enthousiaste reacties van zowel leerlingen als leraren hebben ontvangen”, aldus Annelies Vinken van AED/BHV Professionals.

Vernieuwing jubileumjaar

Dit jaar bestaat AED/BHV Professionals tien jaar. In dit jubileumjaar focust AED/BHV Professionals op middelbare schoolleerlingen en het verzorgen van speciale reanimatiecursussen voor deze kinderen. Het idee ontstond enkele jaren geleden nadat een leerling uit 5 HAVO van het Vechtstede College haar profielwerkstuk over reanimatie wilde houden. De leerling heeft informatie ingewonnen bij Annelies Vinken van AED/BHV Professionals en nodigde haar uit om bij de presentatie aanwezig te zijn. In gesprek met de docenten is het idee ontstaan om een training te geven voor groepen leerlingen. De training is zo goed bevallen dat het Vechtstede College kijkt naar de mogelijkheden om dit jaarlijks te verzorgen voor de middelbare scholieren.

Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 25 januari 2017