Workshop 'Test je eigen eetgewoonten'

REGIO | 24 januari 2017 Door | 24 januari 2017Door Helskitchen , Dichtbijmeeschrijver

WEESP - Veel mensen kennen inmiddels de kookwinkel in het hart van Weesp. Helma de Boer startte afgelopen woensdag in samenwerking met Juul van Ginneken van Kersvers Voedingsadvies een interactieve workshop ‘Test je eigen eetgewoonten’ in de winkel voor ieder die geïnteresseerd is in gezond(er) eten.