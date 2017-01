Meer tools voor sociale vaardigheid

BUSSUM - Zie je dat jouw kind wel wat meer tools kan gebruiken op het gebied van sociale vaardigheid?

Zoals mogelijkheden om effectief te communiceren, eigen grenzen aangeven en die van anderen zien en respecteren, eigen kwaliteiten leren kennen en gebruiken. Het kind zal zich dan meer gezien en gehoord voelen en zelfbewustzijn ontwikkelen. KRAGT-training geeft kinderen sociale vaardigheid, weerbaarheid en zelfvertrouwen. Er zijn nog een paar plekken vrij in verschillende leeftijdsgroepen die binnenkort starten (max. 6 kinderen per groep). Voor kinderen in groep 8 is er een speciale Brug-KRAGT training ter voorbereiding op de overgang naar de brugklas.

Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 23 januari 2017