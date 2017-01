Netwerkbijeenkomst voor bevlogen zorgprofessionals die ook als ondernemer willen bloeien

HILVERSUM - Businesscoach Hanneke Andringa geeft op Woensdagavond 8 februari 2017, in De Koepel, Kapittelweg 399A, 1216 JC Hilversum een workshop voor zorgprofessionals.





De avond is bedoeld voor startende en zelfstandige professionals

(zzp-ers) in de zorg. Bevlogenheid, weten wat en waarom je iets doet, is de

eerste stap voor marketing. Wat is een ‘niche’ en wat is jouw ‘niche’? Vragen waar je antwoord op krijgt. Na deze avond kan je direct aan de slag om jouw onderscheidende kenmerken voor je marketing in te zetten, vooral in social media.

Hanneke Andringa: “Ik zie bij veel zelfstandige zorgprofessionals een enorme passie en bezieling voor hun werk. En ik zie ook dat veel van die professionals daarbij vaak te weinig aan zichzelf en hun bedrijf denken. Terwijl er zoveel mogelijkheden zijn om een succesvol ondernemer te zijn. Door marketing en communicatie gefocust in te zetten, door blijvend afwisseling en uitdaging voor jezelf te houden. Je te specialiseren op specifieke problemen of een specifieke aanpak. In mijn visie ben je een nog betere zorgprofessional als je ook goed voor jezelf zorgt als ondernemer.”

De avond is bij uitstek geschikt voor diegene die zich willen oriënteren op het zzp-schap in de zorg. Er kan volop genetwerkt worden met zorgprofessionals die graag hun ervaring met je delen en met professionals die je kunnen informeren over wat er nodig is om als zelfstandige aan de slag te gaan.

King Arthur Groep is een thuiszorgorganisatie die werkt met zzp-ers in de zorg. In Hilversum wordt 24uurszorg geboden, begeleiding groep en individuele begeleiding.

Programma en aanmelden

Inloop vanaf 19:00 uur. Lezing start om 19:30 uur. Vanaf 20:30 uur kun je onder het genot van een hapje en een drankje netwerken. Aanmelden? Stuur een mail naarinfo@kingarthurgroep.nl.

