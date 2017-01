Boek ‘Vitaal scheiden’ helpt mensen op weg

HUIZEN - Een uniek en laagdrempelig boek waarmee je goed voorbereid je scheiding in gaat. Dat is Vitaal Scheiden. Het boek beschrijft op heldere wijze hoe je het scheidingsproces, met de hulp van een mediator, stap voor stap regelt. Naast de praktische en financiële kant besteedt het boek ook aandacht aan de emotionele kant van een scheiding.

Een duidelijk en praktische boek dat is samengesteld door Elise Timmer (andragoog) in samenwerking met de mediators van Resolve Scheidingsbemiddeling. Voor t’ Gooi is Eric-Jan van Kakerken werkzaam als mediator.

‘Vitaal Scheiden’ geeft uitleg over wat te regelen bij een scheiding en hoe je dit het beste aan kunt pakken. Zo komen de twee noodzakelijke juridische documenten - het scheidingsconvenant en het ouderschapsplan- uitgebreid aan bod. Ook is er in het boek volop aandacht voor de emotionele kant van het scheidingsproces. “Met dit boek willen we mensen, naast de praktische kant, ook helpen om de emotionele achtbaan van een scheiding zo goed mogelijk te doorstaan en er wellicht zelfs sterker uit te komen”, legt Eric-Jan van Kakerken uit. “Vandaar de titel ‘Vitaal Scheiden’.”

Tips en praktijkvoorbeelden

Op praktisch gebied behandelt het boek per onderwerp de verschillende mogelijkheden en welke zaken er vastgelegd dienen te worden. Zo komen onder meer de zorgverdeling van de kinderen, de verdeling van financiële zaken als inboedel, spaargelden of schulden, maar ook afspraken over pensioenen en de verschillende opties rond de eigen woning aan bod.

Ook biedt ‘Vitaal Scheiden’ diverse tips en praktijkvoorbeelden met betrekking tot de emotionele kant van een scheiding: Hoe zorg je dat je kinderen zo min mogelijk schade ondervinden van de scheiding? Wat doe je als er een nieuwe partner in het spel komt? Hoe voorkom je een vechtscheiding? Hoe krijg je je leven na de scheiding weer op de rails?

Meer informatie is te vinden op www.vitaalscheiden.nl.

Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 23 januari 2017