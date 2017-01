Gezocht: Leuke Luitjes Huizen

HUIZEN - Wie wil er mee? Iedereen heeft zijn eigen hobby's, maar het is gezelliger om dat met een leeftijdsgenoot te doen. En die zijn vaak dichterbij dan je denkt. Op www.leukeluitjes.nl vind je leuke luitjes die ook willen wandelen, fietsen, handwerken, naar het museum of samen eten. Meld je aan en ga mee!

Wat is

www.leukeluitjes.nl?

Op www.leukeluitjes.nl kun je in contact komen

met mensen in de buurt die dezelfde hobby’s hebben als jij. Daar zie je dat er buurtgenoten

zijn met dezelfde hobby’s als jij. Om

die buurtgenoot makkelijker te vinden is Leuke luitjes opgericht. Je bent echt

niet de enige die graag wandelt, handwerkt, koffie drinkt of naar een concert

gaat. En samen is vaak toch leuker?

Hoe werkt het?

Zo eenvoudig als mogelijk.

Aanmelden is gratis. We hebben natuurlijk wel je postcode en je emailadres

nodig. En vergeet je hobby niet in te vullen. De postcode is nodig om te

bekijken wie er dichtbij woont. En je emailadres is belangrijk om contact met

de ander te leggen. Mensen met dezelfde interesse die bij elkaar in de buurt

wonen, krijgen namelijk elkaars e-mailadres om contact te leggen. Je houdt

natuurlijk zelf de regie en kunt zelf bepalen of en wanneer je samen iets leuks

gaat doen.

Een van de oprichters is

Ronald Scheffer (Oosterbeek) : "Ik hou zelf heel erg van gezelligheid en

gun dat anderen ook zeer. Jongeren vinden elkaar via internet, maar voor

60-plussers zijn die apps niet zo geschikt. Juist voor 60-plussers is www.leukeluitjes.nl opgericht. Deze website is simpel,

zodat zoveel mogelijk mensen mee kunnen doen. We hopen veel mensen blij te

kunnen maken met nieuwe uitjes! De eerste aanmeldingen stromen binnen. Ik zoek

vooral mensen die willen fietsen, wandelen, handwerken, culturele uitstapjes of

samen iets eten of drinken. Bij ons vind

je die buurtgenoot voor leuke uitjes!”

Wat vind jij leuk? Kaarten,

fietsen, wandelen, fotograferen, samen iets drinken, samen eten, naar theater

of museum. Het is allemaal welkom. Laat het ons weten en meld je aan! Dan

kijken wij of we voor jou een buurtgenoot kunnen vinden die hetzelfde leuk

vindt. Gezellig!

Leuke Luitjes is een

initiatief van Stichting Bij de Pinken zijn.