Blikvangers brengen burgers bijeen

HILVERSUM -

De bruggen van architectenbureau NEXT Architects zijn kunststukjes. Iconische blikvangers in het landschap. Maar de ambitie van de architecten reikt altijd verder dan een visueel aantrekkelijke verbinding van A naar B. Ze willen mensen echt verbinden: met elkaar, hun omgeving of de natuur. ‘Dat is de rode draad door ons werk’ zegt Michel Schreinemachers, een van de oprichters van NEXT.

Bruggen zijn doorgaans een plek

waar je anderen passeert die de andere kant op moeten, maar

Schreinemachers en zijn collega’s willen bruggen ontwerpen waar mensen

elkaar ontmoeten. Dat wordt gemakkelijker als die bruggen er ook

spectaculair uitzien, zoals de Lucky Knot. Deze rood stalen

voetgangersbrug van 24 meter hoog en 185 meter lang overspant de drukke

ringweg van de Chinese miljoenenstad Changsa. Het oogt als een

opvallende rode vlecht tussen de grauwe wolkenkrabbers. Het ontwerp is

geïnspireerd op Chinese knoopkunst en de Westerse Mobiusring, een soort

oneindige cirkel. Zo verbindt de brug Oost met West. Maar de brug is ook

een bestemming op zich geworden, die mensen van verschillende delen van

de stad aantrekt.







Hetzelfde idee zit achter het ontwerp van de Anacostia Landing in Washington D.C. Die brug, die nog moet worden gebouwd, moet mensen uit het

chique Capitol Hill samenbrengen met de overwegend zwarte bevolking uit

de achterstandswijk Anacostia. Het ontwerp voorziet in een brug als een groot balkon over de rivier, waar evenementen georganiseerd konden worden.

Dichter bij huis, in Purmerend, verbindt de Melkwegbrug oud en nieuw met elkaar: hij ligt tussen het historische centrum en de nieuwe wijk Weidevenne. De voetgangersbrug maakt een steile boog omhoog over het NoordHollandsch Kanaal. Het hoogste punt, 12 meter hoog, vormt een uitkijkpunt over de oude stad, de nieuwe wijk en het kanaal. Daaronder slingert in de vorm van een Z de vlakke fietsbrug. In het begin was er scepsis. ‘Dat is typisch

voor mensen uit Purmerend’, zegt Schreinemachers. Maar laatst belde een

elektricien naar een NEXT-collega. 'Het is gelukt hoor. Hij hoort er

helemaal bij', zei hij over de brug. ‘We zien zelfs mensen met fietstassen al die treden omhoog sjouwen naar het uitkijkpunt.’

Zo kunnen bruggen volgens Schreinemachers letterlijk en figuurlijk de kloof dichten. Een bruikbaar instrument in een tijd dat er een gat lijkt te ontstaan tussen verschillende groepen: in Nederland, maar ook in de rest van de Westerse wereld.

Maar hoe groot is de kans dat deze groepen, genietend van het uitzicht over het NoordHollandsch Kanaal, ook daadwerkelijk dichter bij elkaar komen? ‘Je kunt mensen niet dwingen’, zegt de architect. ‘Maar nu komen ze elkaar tenminste wel tegen. Je ervaart dat het ook gewoon maar mensen zijn. Als iedereen zich terugtrekt in zijn eigen bubbel, vervreemdt je van elkaar.’