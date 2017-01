HUIZEN -

Dinsdag 17 januari verzamelen ruim vijftig leden van businessclub Zuyderzee van sv Huizen zich voor de nieuwjaarsbijeenkomst bij Wim Yeh van Oriëntaals Kantonees Restaurant Golden City aan de Oostermeent in Huizen. En passant leert eigenaar Wim Yeh Huizens praten: 'Dag taatje.'

Buiten is het koud, maar binnen verlopen de gesprekken al snel allerhartelijkst en warm. Niet in het minst door de continue toestroom van bijzondere hapjes die Wim Yeh en zijn medewerkers serveren.Als Bert Flierman, voorzitter van de businessclub Zuyderzee, later op de avond de eigenaar van Golden City even naar voren haalt om hem te bedanken, zegt de restauranteigenaar: ‘Het is niet gemakkelijk geweest om de loop naar dit restaurant erin te krijgen, het was moeilijk Huizenaren naar mijn nieuwe zaak te krijgen.’Hij valt even stil en kijkt bedenkelijk voor zich uit, maar dan verschijnt weer de aanstekelijke lach die vaste bezoekers van zijn restaurant maar al te goed kennen. ‘Maar het gaat steeds beter’, zegt hij.Misschien komt dit wel omdat Wim Yeh met zijn restaurant Golden City midden vorig jaar toetrad tot het sponsorgilde van sv Huizen. Om zijn handtekening onder het sponsorcontract een feestelijk decor te geven, nodigde hij twintig leden van BC Zuyderzee uit. In zijn euforie liet hij zich toen verleiden tot een weddenschap: als het eerste van sv Huizen zich dit jaar handhaaft in de derde divisie, nodigt hij opnieuw een aantal leden van BC Zuyderzee uit voor een diner. Ook stelde hij de club gerust: ze hoefden geen bang te zijn dat de trainer weg zou gaan, want die ‘had een meissie in Huizen’. Onlangs gaf trainer Henk van de Pol aan dat hij het trainerschap niet meer kan combineren met zijn werk en dat hij stopt als trainer. Daar had Wim Yeh het dus mis. Het is te hopen dat hij aan het eind van het seizoen wel de businessclub weer in zijn restaurant krijgt.Handhaven in de derde divisie, dat is nog wel ‘een dingetje’. Nico Klein, van Vleeswarenspecialist Nico Klein uit Huizen, hoopt dat het lukt. ‘Ik ben realistisch, eerlijk gezegd heb ik er een hard hoofd in, ze zijn vorig jaar min of meer toevallig gepromoveerd via de nacompetitie, er zijn geen grote spelers bijgekomen. Ik heb ze vaak zien spelen, de jongens doen wat ze kunnen, maar ze hebben het geluk niet aan hun kant. Vaak valt de bal net verkeerd, dan schieten ze vlak voor tijd voor een leeg doel op de paal of verliezen ze in de laatste seconde van de wedstrijd. Ik gun de spelers een beetje geluk, ik gun ze punten. Dat zou leuk zijn voor supporters en spelers.’Gerjos Joosse en Henri Rebel van Schuiteman Accountants & Adviseurs uit Huizen geloven ook dat handhaven lastig wordt. ‘Gelukkig staan er dit seizoen nog een aantal leuke wedstrijden op het programma. Wie weet leveren die punten op.’ Hun motto is: wij in plaats van jij en ik, ook in 2017. Ze hopen dat ook het eerste elftal van Huizen de mouwen opstroopt en via een ‘wij-gevoel’ degradatie weet te voorkomen.Hans Houweling van financieel en fiscaal administratiekantoor Houweling en Partners ziet het minder somber in. ‘Kwestie van vertrouwen houden en punten pakken. Ze gaan zich handhaven’, zegt hij.Pieter Riepma van administratiekantoor EMT in Huizen gelooft ook in handhaving. ‘Ja, met hangen en wurgen weten ze het vege lijf te redden, desnoods via de nacompetitie. Ze hebben de eerste helft van het seizoen kunnen wennen aan het hogere niveau, dat gaat zich nu uitbetalen. We moeten achter de jongens blijven staan. Supporter ben je in goede en slechte tijden.’Als de avond ten einde loopt en de vijftig leden de maag hebben gespekt en de onderlinge banden hebben verstevigd, schiet bij de kapstok Jan Wiesenekker van reclamebureau Carann.nu Wim Yeh nog even aan. ‘Wim, als je mensen naar je restaurant wilt trekken, moet je wel Huizens leren’, fluistert hij hem toe. ‘Weet je bijvoorbeeld hoe een man in Huizen heet?’Wim Yeh, die zijn onuitsprekelijke Chinese voornaam voor het gemak maar in Wim heeft veranderd, moet het antwoord schuldig blijven. ‘Een taatje’, zegt Wiesenekker.Terwijl Wim Yeh deze woorden nog even op zich in laat werken, trekt Wiesenekker zijn jas aan en groet hem gedag.Wim Yeh toont zich bij het afscheid een snelle leerling. ‘Dag taatje!’Ben Tekstschrijver

Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 20 januari 2017