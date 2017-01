Leuk om te doen, vrijwilligerswerk!

20 januari 2017

BUSSUM - Stichting Kindertuinen Bussum zoekt een enthousiaste klusjesman/timmerman voor het onderhoud van de kindertuinen, voor 2 uur per week, die u zelf kunt indelen.



Amaris, woonzorgcentrum De Veste zoekt een maatje voor een licht dementerende heer, voor 4 uur p/w. hij werkte in de medische hoek. Een ommetje maken met zijn rolstoel vindt hij fijn.



Wijkontmoetingscentrum Spieghelwijck zoekt een voorzitter, voor 2 tot 3 uur in de week. U zit vergaderingen voor en helpt de visie van het kleine gezellige centrum vorm te geven.



Versa Vrijwilligerscentrale zoekt een leuke administratieve medewerk(st)er voor diverse administratieve klusjes. Enige computerervaring en wat typvaardigheid, twee uur per week.