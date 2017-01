Nieuwjaarsdisco de Lieberg

Nieuwjaarsdisco de Lieberg (Foto: zwemdisco.com) 1 / 1

HILVERSUM - Op zaterdag 28 januari zullen we 2017 nogmaals vieren tijdens de Nieuwjaarsdisco in zwembad de Lieberg! Tijdens de zwemdisco zal dit luchtkussen in het water liggen. DJ Axel en DJ Bas zullen van 19.00 tot 21.30 de laatste hits uit de boxen laten komen. Verder kan je van de opblaasbare glijbaan, losgaan met de mega strandballen of dansen en zwemmen in de lichtshow.