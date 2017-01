Alle seinen op groen voor Bensdorp

BUSSUM - Het is zover. Na jaren van voorbereiding gaat Bouwbedrijf Noordersluis starten met de eerste werkzaamheden in Bensdorp. De komende twee jaar zal er gebouwd worden op een bijzondere plek in een karakteristieke omgeving waar ruimte is voor cultureel-maatschappelijk ondernemen, wonen, werken en recreëren.

“Wij staan te popelen om aan de slag te gaan met dit uitdagende project”, aldus Wilco Volkerink (Projectleider). Hij vervolgt: ”Na maanden achter de teken- en reken- en vooral vergadertafel te hebben gezeten kunnen we aan de slag. De komende weken staan de sloopwerkzaamheden op de planning. Hierna starten we met de nieuwbouw- en renovatiewerkzaamheden.”

De fabriek waar vroeger de bekende Bros-chocola werd gemaakt blijft volledig behouden. In dit monumentale pand worden lofts gerealiseerd. Eind februari start de verkoop van de lofts. De andere historische gebouwen gaan we over een paar weken slopen en worden weer in de oude luister hersteld. De industriële nieuwbouw zal, net als in de oorspronkelijke Bensdorp situatie eind 19e eeuw, een bebouwing parallel langs het spoor vormen. Wilco vertelt: ”Na de zomer gaan we met de bouw de lucht in. Dan worden ook twee torenkranen geplaatst.”





Woningcorporatie Dudok Wonen realiseert 40 appartementen in het nieuwe plan, bestemd voor de sociale verhuur. Delta Lloyd heeft eveneens 40 appartementen bestemd voor huurappartementen in de vrije sector. Naast de woningen is er ook ruimte voor ondernemen.

