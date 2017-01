Tijdens oud en nieuw vereenzamen

WEESP - Ik voel mij op enkele momenten alleen, misschien ga ik me sneller daardoor vereenzamen. Iedereen zou wel oud en nieuw hebben gevierd. Ik ben niet zo van het vuurwerk. Ik steek ook nooit vuurwerk af. Mei 2015 was ik plotseling gestopt met werken op Oversingel.

Toen het oud en nieuw was ben ik enorm aan het vereenzamen geweest. Ik zat nog in de rouwemotie. Geen baan.....geen vuurwerk. Mijn ouders kwamen op bezoek oliebollen gegeten en spelletjes gedaan en toen waren ze weg gegaan. Op zo'n moment moest ik gaan huilen. Mijn toekomst zag er somber uit, nu ik geen baan heb. Mijn ouders hebben mij getroost en elke 's-nachts ging mijn vader bij me slapen. Oud en nieuw 2016 was het veel beter met mij geworden. We hebben oliebollen gegeten en ik heb met mijn vader wezen schaken. Omdat ik nog een beetje onzeker was geworden had mijn vader slechts 1 nacht bij mij wezen slapen met oud en nieuw.Maar ik heb het idee dat het beter met mij gaat. Alleen met oud en nieuw heb ik toch het idee dat ik me op zo'n moment eerder ga vereenzamen. Maar de rest van het jaar gaat uitstekend.