Waarom niet gewoon een zebrapad van Havenstraat naar Nassaulaan?!

BUSSUM - Dat was een vraag die raadsleden stelden tijdens de Politieke avond over het onderwerp: "Aanpak kruispunt Brinklaan – Havenstraat – Nassaulaan".

CU Gooisemeren lid Roel Kamphuis stelde hardop dezelfde vraag, de eerste keer dat die kennismaakte met de voor het winkelend publiek vreemde oversteekplaats met de Brinklaan.

Er kwam alleen geen antwoord...









"Waarom niet gewoon een zebradpad van Havenstraat naar Nassaulaan?".





Vervolgvraag is: "Waarom ligt het huidige zebradpad naast de kruising van de Brinlaan met de Havenstraat - Nassaulaan?"





Nu ben ik niet helemaal thuis in de regels die gelden voor toegestane ligging van zebrapaden. Wat me wel altijd opvalt is dat ze van stoep naar stoep lopen of van voetgangersgebied naar voetgangersgebied.





Wat op de Brinklaan opvalt is dat daar een verkeersbord staat dat rechts afslaan is toegestaan. De Nassaulaan is namelijk alleen tijdens een groot deel van de winkeltijden voetgangersgebied. De rest van de week is het gewoon een straat waar iedereen doorheen mag rijden.





De Havenstraat is ingericht als voetgangersdomein, waar fietsers te gast zijn. Een belangrijke vraag is waarom de Nassaulaan van Brinklaan tot aan de Veldweg niet een voetgangersdomein is, waar fietsers te gast zijn buiten de winkeltijden.





Er kan dan namelijk een zebrapad van voetgangersdomein naar voetgangersdomein aangelegd worden.





Het voorstel voor aanpak van het plein Brinklaan, Havenstraat - Nassualaan komt qua verkeersveiligheid voor overstekende voetgangers in belangrijke mate overeen met de huidige situatie.





Vraag aan de verkeersdeskundige van de Gemeente Gooise Meren en de wethouder is dan ook:





Overweeg op heel korte termijn om van de Nassaulaan een 7 * 24 uur voetgangersdomein te maken en vervolgens een zebrapad aan te leggen in de loop van de Havenstraat en de Nassaulaan.





Wat is daarop het antwoord?









Nu het een actueel onderwerp is voor de gemeenteraadsvergadering van 25 januari op zoek gegaan naar een antwoord op de vraag:

Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 19 januari 2017