HILVERSUM - Weg met de weegschaal

‘Laten we weer eens gewoon gaan eten!”





Vanaf januari is gewichtsconsulente Petra

Krijgsman van Praktijk voor Gezond gewicht en Voeding haar praktijk gestart. Het is haar missie

om te helpen met het veranderen van eet-en leefstijlgewoonten zodat je je

gezonder, fitter, energieker en lekkerder in je vel voelt. Hierdoor neemt je

zelfvertrouwen toe en kun je (weer) doen wat je wilt.

In haar praktijk geeft ze advies op maat omtrent gewicht, voeding,

bewegen en leefstijl. Zo krijgt je zicht op

je eet-en leefgewoontes en hoe je deze kunt aanpassen naar gezondere gewoontes.

Geen

streng dieet, hypes of pillen, want afvallen zonder dieet is de beste manier om

een gezond gewicht te bereiken en te behouden.

Tevens introduceert Petra krijgsman Praktijk

voor Gezond gewicht en Voeding het 'Weg met de weegschaal' programma in de

regio waarbij ze met haar cliënten naar blijvend gewichtsverlies toewerkt.

Het programma van twaalf weken draait niet om

lijnen en afzien, maar om goed voor jezelf te zorgen. Overgewicht betekent

namelijk niet altijd dat mensen te veel eten. Het kunnen ook verkeerde keuzes

zijn, stress, te weinig bewegen of te weinig slapen.

Je leert bij ‘Weg met de Weegschaal’ op een

gezonde manier met eten, stress en beweging omgaan. Het traject bestaat uit een

intake en vijf consulten van een klein half uur. Wat deze methode volgens Petra

uniek maakt, zijn de online workshops die twee keer per week worden gegeven

door de bedenkster van de methode. “Zij bespreekt onderwerpen als uit eten

gaan, feestjes, slapen en gezondheid, honger en verzadiging, omgaan met stress

en een effectief beweegplan maken. Dat is een mooie aanvulling op de consulten.

Minder koken met pakjes en zakjes, vormt ook een onderdeel van het traject.

Omdat ze erkend BGN gewichtsconsulent is, worden kosten van het traject geheel

of gedeeltelijk vergoed door de verzekeraar.

Meer informatie

Wie een kennismaking wil afspreken, kan

altijd even bellen of mailen. Neem contact met Petra Krijgsman: 06-18359429, info@petrakrijgsman.nl

of neem eerst een kijkje op www.jouwgezondgewicht.nl.