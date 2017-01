Speciale filmvoorstelling 'Manchester by the Sea'

HILVERSUM - Soroptimistclub Hilversum organiseert op zondag 22 januari in Filmtheater Hilversum een benefietfilmvoorstelling voor Hospice Kajan. De opbrengst van deze bijzondere fimvoorstelling gaat naar de herinrichting van de tuin van het hospice.

Soroptimistclub Hilversum organiseert op zondag 22 januari in Filmtheater Hilversum een benefietfilmvoorstelling voor Hospice Kajan. De opbrengst van deze bijzondere fimvoorstelling gaat naar de herinrichting van de tuin van het hospice.

Bezoekers kunnen zondag genieten van koffie met taart voorafgaand aan het prachtige familiedramaManchester by the sea van regisseur Kenneth Lonergan. De film vertelt het ontroerende verhaal van klusjesman Lee, die een teruggetrokken leven leidt tot hij plotseling de voogdij krijgt over zijn 16-jarige neefje. Acteur Casey Affleck ontving eerder deze maand voor zijn magistrale rol als gesloten klusjesman een Golden Globe en de film geldt ook bij de uitreiking van de Oscars als een van de favorieten.

Ontvangst om 10.15 uur met koffie met taart. De film begint om 11.00 uur. Kaarten (17,50 euro, waarvan 12,50 euro voor het hospice) zijn alleen vooraf te bestellen door een mail te sturen naar soroptimistenhilversum@gmail.com. Het bedrag kunt u overmaken op rekeningnummer NL87INGB0000 588796 ten name van Soroptimist International Club Hilversum e.o. onder vermelding van ‘film’, uw naam en het aantal kaartjes.