24 januari: staatsecretaris Martin Van Rijn (PvdA) debateert in Hilversum over de toekomst van de zorg.

REGIO | 16 januari 2017 Door | 16 januari 2017Door Willem Hendrikx , Dichtbijmeeschrijver

HILVERSUM - Staatssecretaris Martin van Rijn en huisarts en bestuurder Lucas Fraza kruisen de degens over de toekomst van onze zorg. Is ons zorgsysteem gered, maar is de patiënt nu de klos? Afgelopen periode was kostenbeheersing het centrale politieke thema in de zorg, maar het patiëntenbelang dreigt inmiddels onder te sneeuwen. Meer informatie: www.toekomstdebat.nl.