De snelgroeiende restaurantformule Proeflokaal Bregje biedt investeerders 7,5% rente

Proeflokaal Bregje is een snelgroeiende franchiseformule die een 3 gangen a la carte menu aanbiedt voor slechts 12,50 euro. De formule opent binnenkort ook in Beinsdorp. Vandaag gaat het crowdfunding project live waarbij 7,5% rente wordt geboden op investeringen vanaf 250 euro. De ínvesteerders krijgen maandelijks afgelost inclusief de rente. Investeren kan via www.horecacrowdfunding.n l. Het crowdfunding platform is het grootste platform in de horeca en is partner van Koninklijk Horeca Nederland, de grootste werkgeversorganisatie.