Oude meuk zomer 2016 verwijderd

REGIO | 14 januari 2017 Door | 14 januari 2017Door Rhido 31910 , Dichtbijmeeschrijver

WEESP - Afgelopen zomer 2016 had ik paar artikelen geplaatst over de Brexit en The Railway magazine, en ook over dat mijn website weer in de lucht is. Maar deze artikelen zijn allang niet meer recent meer en het was ook juli 2016 jl. op deze website onder het kopje "Nieuws" geplaatst. Ik vind nog meer oude meuk van anderen die kennelijk allang niet meer recent meer zijn. Ik wist mijn oude emailaccounts en mijn oude wachtwoorden niet meer! Gelukkig heeft mijn computer nog een beetje het kunnen onthouden. Ik snap ook niet waarom het dan de hele tijd online staat en dat de redactie verder helemaal geen omkijken naar heeft.