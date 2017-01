Lekker werken in de tuin, kinderen begeleiden, voorzitter en maatje, er is keuze genoeg.

13 januari 2017

Vrijwilligerswerk stel (Foto: Versa Welzijn) 1 / 2

BUSSUM - Stichting Kindertuinen Bussum zoekt een enthousiaste klusjesman/timmerman voor het onderhoud van de kindertuinen, voor 2 uur per week, die u zelf kunt indelen.



Amaris, woonzorgcentrum De Veste zoekt een maatje voor een licht dementerende heer, voor 4 uur p/w. hij werkte in de medische hoek. Een ommetje maken met zijn rolstoel vindt hij fijn.



Wijkontmoetingscentrum Spieghelwijck zoekt een voorzitter, voor 2 tot 3 uur in de week. U zit vergaderingen voor en helpt de visie van het kleine gezellige centrum vorm te geven.



Stichting Kindertuinen Bussum zoekt een enthousiaste tuinleider voor het begeleiden van kinderen voor 1 uur p/w. Daarnaast helpt u ook een aantal uren bij het onderhoud van de tuin.



Andere leuke vacatures vindt u op www.versavc.nl. Iedereen die meedoet, kan trots op zichzelf zijn. Op dinsdag- en donderdagochtend van 10.00 – 12.00 uur bent u van harte welkom voor persoonlijk advies en bemiddeling naar vrijwilligerswerk op de Ceintuurbaan 47, 1402 HB Bussum. Ook op donderdag van 12.00 tot 14.00 uur in de Bibliotheek Wilhelminaplein te Bussum. Eventueel is het mogelijk persoonlijk een afspraak te maken via telefoon: 035-6938525 of e-mail: vcbussum@versawelzijn.nl