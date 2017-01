Chinees Nieuwjaar in het teken van Vuur en Metaal elementen van de Haan

REGIO | 12 januari 2017 Door | 12 januari 2017Door cosmicgreendragon , Dichtbijmeeschrijver

Lady Lynn Meester in Wind & Water filosofie (Foto: Lynn Gerkens-Lim) 1 / 4

BUSSUM - Allereerst wens ik u graag een GELUKKIG NIEUWJAAR VAN DE VUUR EN METAAL HAAN! HAPPY NEW YEAR 2017! Het beloofd een beter financieel jaar te worden!

Luister naar Radio 6FM op vrijdag 20 januari 2017 rond 17.00-17.30 uur Radio 6 FM is te ontvangen op de kabel op 92.3 FM en via de ether op 92.0 FM/ 105.1 FM Radio 6FM in Business